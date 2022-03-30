快訊／4月中旬若沒合併升格　民進黨佈局新竹、彰化規劃曝光

▲民進黨中執會後，秘書長林錫耀回應媒體時事。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對2022年底地方縣市選戰，新竹縣市、彰化縣市是否合併升格等議題，民進黨秘書長林錫耀30日表示，4月中下旬如果升格問題沒有確定，那麼會開始進行必要的選舉提名部署。

由於新竹縣市、彰化縣市日前有熱烈討論是否合併升格等問題，而國民黨今天也已經確定提名楊文科參選新竹縣長；而民進黨下午的中執會也有討論新竹、彰化的佈局問題。

林錫耀受訪時表示，先前新竹、彰化要到中央核備提名名額時，都有先暫緩，因為有無升格，提名應選名額跟選區劃分都會不一樣，所以暫時不能夠核備。

「是不是申請同意升格，目前都沒有完全確定。」林錫耀表示，中執會上確實有提出這一個問題，法律規定上，選區重劃公告必須在投票前半年，而今年投票是在11月份。

因此，林錫耀表示，如果4月中下旬，新竹、彰化升格問題沒有確定，可以推估來不及完成選區的重劃，所以那時候會進行選舉的提名部署工作。他說，講白話就是，新竹市跟新竹縣等提名都會趕快來進行。

至於雲林縣長參選人方面，林錫耀表示，雲林有成立徵詢協調小組，前立委高志鵬擔任召集人，他有向林錫耀表示，雲林縣的徵詢協調工作還在進行當中，希望寧可圓滿周到，不必急於一時，所以選對會尊重雲林縣徵詢小組的意見，沒有在這次中執會提名。