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臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

▲鎖定馬來西亞及印尼連鎖加盟市場，貿協將於3月30日辦理「2022年新南向連鎖加盟商機研討會」。(圖/貿協提供)。

▲鎖定馬來西亞及印尼連鎖加盟市場，貿協將於3月30日辦理「2022年新南向連鎖加盟商機研討會」。(圖/貿協提供)。

記者張佩芬／台北報導

臺灣連鎖品牌在新南向市場耕耘多年，成績亮眼，有目共睹! 日出茶太、快樂檸檬、歇腳亭和鼎泰豐等這些臺灣知名連鎖品牌，都已在新南向國家布局有成，將臺灣的美味與國外分享，讓當地的消費者也能品嘗到臺灣的好味道，貿協持續攜手業者，今年規劃五組參展團擴大海外布局


而在新南向市場中，馬來西亞是臺灣品牌業者發展的重要市場，也是進軍全球清真市場的有利跳板，同時也是海外華人眾多的國家(約671萬人)、臺灣第三大留學生來源(僅次於越南、印尼)，更是新南向國家中具高度潛力及發展機會的國家，其中來自臺灣手搖飲品牌鹿角巷及老虎堂，已是當地前10名的高聲量手搖飲品牌！

除了上述手搖飲和餐飲品牌外，今年在馬來西亞也有臺灣連鎖品牌的新秀登場。在台灣已逾70家門店，並積極海外布局的臺灣精品咖啡品牌「黑沃咖啡」，在本年初傳出佳績。

黑沃咖啡將與深具影響力的企業Subplace結盟，透過其訂閱製平台及廣大的消費者數據庫，使推廣黑沃精品咖啡更有力! 黑沃期待透過實體店面及智慧零售機的雙重通路，在馬來西亞打響名號。

黑沃的命名，源自最滋養肥沃的黑土，所培育出來優良品質的咖啡樹，品牌的塑造從品質開始打造。黑沃為了不斷強化其咖啡豆質量，於2017年於巴拿馬成立自有精品咖啡莊園，並經過烘豆師反覆調配、調整烘豆曲線後，將這些咖啡豆銷往全球20餘國。

在歷經各國逾2年的邊境封鎖、封城及隔離後，隨著疫苗施打率普及，國際商務往來活動逐漸復甦。為協助國內連鎖品牌業者持續深耕新南向市場，外貿協會在今年規劃籌組5場參展團，攜手業者與買主進行面對面的實體交流與洽談，包含7月馬來西亞國際連鎖加盟展、8月印尼國際連鎖品牌展、10月的菲律賓亞洲連鎖加盟展與新加坡亞洲連鎖加盟暨授權展，以及11月越南國際連鎖加盟展。

此外，外貿協會亦訂於3月30日(三)下午2時至4時，在台北國際會議中心105會議室，辦理「2022年新南向連鎖加盟商機研討會」，針對馬來西亞及印尼連鎖加盟市場進行介紹，同時也將邀請當地連鎖加盟協會代表分享當地市場及消費趨勢，外貿協會也將安排專人分享海外市場拓銷的規劃。

該會歡迎有興趣的業者免費報名參加。報名網址：https://events.taiwantrade.com/fcseminar2022，或洽鄧專員，電話:(02) 27255200 分機1965。而更多海外推廣活動，請參考：https://events.taiwantrade.com/2022franchise。

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