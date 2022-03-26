沙烏地儲油廠慘遭葉門叛軍攻擊！發射導彈油價暴漲　沙國震怒警告

▲沙烏地阿拉伯吉達的儲油槽慘遭葉門叛軍胡塞以導彈攻擊。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球油價、能源價格近來受到俄烏戰爭影響不斷飆漲！在此之際，沙烏地阿拉伯位於紅海東岸的麥加省港口城市吉達（Jeddah）一處石油設施慘遭攻擊，葉門叛軍胡塞（Huthi）坦承以無人機、導彈發動攻擊。沙烏地阿拉伯氣得表示，若全球石油供應中斷，將不會為此負責。

根據《CNBC》、《路透社》報導，沙國港口城市吉達的某儲油槽於當地時間25日燃起熊熊烈焰，該處儲油槽位於吉達國際機場東南方。一名消息人士透露，吉達將於周末2天主辦一級方程式賽車（F1）沙國大獎排位賽，25日的練習因石油槽遭遇無端攻擊而被迫延後。

對此，由伊朗支持的葉門非法武裝勢力胡塞聲稱，他們是此次儲油槽襲擊的幕後黑手，該叛軍組織的發言人聲稱，他們發射導彈攻擊吉達的儲油槽，同時朝向石油港口城鎮拉斯坦努拉（Ras Tanura）、麥加省拉格比（Rabigh）的煉油廠發動無人機。另外，胡塞還瞄準沙國首都利雅德的部份重要設施。

布倫特原油（Brent Crude Oil）價格因此上漲1.36%，收於每桶120.65美元；美國西德克薩斯中間基原油（West Texas Intermediate）則上漲1.39%，收於每桶113.90美元。

《CNBC》曾試圖聯繫沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的發言人，不過並未獲得對方回應。

沙烏地阿拉伯對於胡塞連續3周發動攻擊感到無比震怒！沙國表示，若胡塞此舉導致全球市場石油供應鏈中斷，則沙國將不會為此承擔責任。另外，沙國透過官媒報導表示，聯軍已成功攔截胡塞的無人機、火箭。

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