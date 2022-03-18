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美在波蘭部署「陸基神盾」　居民憂心成普丁攻擊目標

▲▼ 陸基神盾 (Aegis Ashore) 。（圖／路透）

▲美軍在波蘭部署陸基神盾 (Aegis Ashore) 。（示意圖／路透）

中央社波蘭雷茲科沃18日綜合外電報導

隨著烏克蘭戰事惡化，波蘭北部一座城鎮即將迎來美國飛彈設施，但當地居民憂心，這恐使他們在戰事擴大後成為俄羅斯攻擊的目標。

波蘭北部斯盧普斯克市（Slupsk）前副市長克維柯斯基（Ryszard Kwiatkowski）表示：「如果爆發嚴重武裝衝突，第一個被瞄準的就是我們的防禦設施。」斯盧普斯克市居民約9萬人。

華府表示，在附近城鎮雷茲科沃（Redzikowo）部署的神盾系統將於今年開始運作，目的是捍衛西方國家，對抗來自伊朗等國家發射的彈道飛彈。

然而，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾反對那個飛彈設施，稱其目的不是單純防禦，而是針對俄羅斯。

雷茲科沃這類基地，是俄羅斯要求北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟自前蘇聯東歐共和國撤出的重點。

美軍部署在羅馬尼亞的類似系統已經開始運作，官方名稱為「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）。

克維柯斯基從這個設施於2016年動工起就持批評態度。他也對防禦目的抱持懷疑。他告訴法新社：「沒有所謂防禦或防禦性系統，所有的軍事系統都具攻擊性。」

他表示，聲稱那是要防禦伊朗等國家的說法簡直「荒謬」。他並警告，俄國在加里寧格勒（Kaliningrad）部署的飛彈可以輕易擊中雷茲科沃。 他說：「從一開始就是為了（防禦）俄羅斯，現在他們已經不再掩飾。」

他也抱怨表示，那個設施建造在前機場地區，那裡原本可以發展為工業區，並稱可能的投資都被推遲了。

儘管部分居民也認同克維柯斯基的疑慮，但他坦承，當地舉行反對示威時，號召到的當地民眾從來未超過數十人。

但這情況可能即將改變。當地考古學家及新聞記者澤思西克（Tomasz Czescik）說：「我之前都不擔心這個設施，但最近烏克蘭被入侵事件顯示，我們對任何事情都不能太過確信。」

他說：「普丁曾經不只一次說過，這個距離俄國邊界僅230公里的波蘭基地從來不該存在…被運送到這裡的飛彈同時也具攻擊性。」

澤思西克表示：「斯盧普斯克市的朋友告訴我，繼烏克蘭之後，我們就是普丁的下一個頭號目標。」

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