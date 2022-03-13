29歲男「酒駕自撞圓環」引發火燒車！右腳當場骨折　一查竟是慣犯

記者高堂堯、林昱萱／南投報導

南投埔里鎮13日凌晨發生一起火燒車事故，當時一名蕭姓男子酒駕自撞，造成車輛起火、受困車內，所幸路過民眾見狀後，趕忙將其拖出車外，成功挽救其生命，至於事故詳細發生原因，仍待後續調查。

▲29歲男酒駕自撞，引起火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

這起事件發生在13日凌晨5時22分，當時29歲的蕭男在朋友家中喝完酒，卻仍是酒後駕車欲返回民宿，過程中因不勝酒力，於仁愛路圓環自撞護欄，引發火燒車事故，而當時路過民眾發現後，趕忙將其拖出車外，避免更嚴重的死傷事故，而蕭男送醫診斷後右腳骨折，且其酒測值達0.64毫克，警方訊後依公共危險罪將其移送偵辦。

此外，警方調查發現，蕭男自2015年、2019年各有酒駕判刑紀錄，本次再發生酒駕肇事，依據目前刑法規定，屬10年內再犯，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金。行政罰部分，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內駕駛汽車第2次酒後肇事累犯處最高額12萬以下罰緩，第3次以上者按前次違反罰鍰金額每次加罰新臺幣9萬元且次數無上限，並均應當場移置保管該車輛、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，後果之重得不償失。