　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

▲分析師表示Studio Display Pro版本6月發布。（圖／取自MacRumors）

▲分析師表示Studio Display Pro版本6月發布。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在春季發布會中，發布一款全新的顯示器 Studio Display，內部配備蘋果自研晶片，加上更優秀的麥克風與鏡頭系統。而顯示器分析師Ross Young也表示，蘋果計劃在今年 6 月推出其新 Studio Display 的「Pro」版本，尺寸為 27 吋，配備 mini-LED 和 ProMotion。

Ross Young在推特上表示仍預計蘋果將在 6 月發布 27 吋的 mini-LED 顯示螢幕，並表示已經從蘋果供應鏈內的消息來源確認此項計劃。

Ross Young此前曾預測，iMac Pro 最早會在 2022 年夏天推出，但目前似乎有所變動。他也表示，Studio Display Pro配備了網路鏡頭和內置的 Apple 晶片，使它看起來像iMac，而實際上不是。而關於 6 月份推出 ‌iMac‌ Pro ，似乎並非指的是實際的 ‌iMac‌，而是 Studio Display 的 Pro 版本。

天風國際分析師郭明錤先前也提出類似看法，他表示iMac Pro要到 2023 年才會推出。他在一條推文中提到，由於成本問題，蘋果今年可能不會發布任何 mini-LED 產品，因此蘋果在 6 月 WWDC 前後的具體計劃還有待觀察。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
中和男遭警開槍慘淪植物人！　母淚泣：我兒是暖男
快訊／北市公布最新足跡！　密集出沒內湖
20歲人妻誘開房！　4男慘成豬頭：她求我的
台南新增4例！　確診足跡曝
勞工贏了！史上最大RCA工傷求償再勝訴　24人獲賠5470萬
Google地圖拍到「路邊開啪」！　她爽一半見街景車嚇瘋
獨／義大利富商搶監護權　8歲女童哀求訊息曝光
義大利富商反擊！　質問：8歲女怎會寫信給小英

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

安卓轉iPhone難用爆？過來人「只列3點」狠甩：沒有換掉的理由

iPhone SE3預購超熱烈　電信業者加碼折扣最高省3400元

蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

「宅」居體驗有感升級！LG OLED evo優化更清晰又流暢　AI語音智慧滑鼠遙控器一支就夠 

下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

安卓轉iPhone難用爆？過來人「只列3點」狠甩：沒有換掉的理由

iPhone SE3預購超熱烈　電信業者加碼折扣最高省3400元

蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

「宅」居體驗有感升級！LG OLED evo優化更清晰又流暢　AI語音智慧滑鼠遙控器一支就夠 

下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

多年隱忍妻脾氣！人夫遇陰柔舅「竟發生關係」...他崩潰：我病了？

更生人自力更生　修復家庭關係之鑰

李明／尹錫悅入主青瓦台挑戰多　對朝、打房、抗疫課題待解

友達宣布投資千億后科蓋廠　區域房市再打強心針

少女起床變紅貓熊！華裔女導操刀《青春養成記》　五堅情獻聲助陣

蘇貞昌拒承諾「不停電」　他分析：蔣萬安問到痛點了

時代力量備戰2022　提名31議員候選人：資訊工程師、人權律師入列

鹿港「特大號脆薯」直逼小雞腿規格！主打55元雞排厚切口感太罪惡

搭上恐怖賓士慘淪植物人！母控警開槍過當　淚泣：我兒是暖男

晉久等3年接到「史上最淒慘角色」！救女兒吃苦被封：晉久受難記

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

3C家電熱門新聞

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

FB添社團管理新功能！３招裡小編們最愛這一個

iPhone 13降價5400元！二月手機降價榜出爐

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

慶祝白色情人節！LINE聊天室輸入「三個詞」　召喚熊大兔兔放閃

安卓轉iPhone難用爆？他列「最強3點」狠甩

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

中華電信iPhone SE3預購開跑　6分鐘內全部賣光！

iPhone SE 3值得買嗎？一表看懂與前代差異

iPhone SE3預購超熱烈　電信業者加碼折扣最高省3400元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

職場上聽到「這3字」就想扁人　鄉民猛點頭：超討厭

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面