蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

▲分析師表示Studio Display Pro版本6月發布。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在春季發布會中，發布一款全新的顯示器 Studio Display，內部配備蘋果自研晶片，加上更優秀的麥克風與鏡頭系統。而顯示器分析師Ross Young也表示，蘋果計劃在今年 6 月推出其新 Studio Display 的「Pro」版本，尺寸為 27 吋，配備 mini-LED 和 ProMotion。

Ross Young在推特上表示仍預計蘋果將在 6 月發布 27 吋的 mini-LED 顯示螢幕，並表示已經從蘋果供應鏈內的消息來源確認此項計劃。

Ross Young此前曾預測，iMac Pro 最早會在 2022 年夏天推出，但目前似乎有所變動。他也表示，Studio Display Pro配備了網路鏡頭和內置的 Apple 晶片，使它看起來像iMac，而實際上不是。而關於 6 月份推出 ‌iMac‌ Pro ，似乎並非指的是實際的 ‌iMac‌，而是 Studio Display 的 Pro 版本。

天風國際分析師郭明錤先前也提出類似看法，他表示iMac Pro要到 2023 年才會推出。他在一條推文中提到，由於成本問題，蘋果今年可能不會發布任何 mini-LED 產品，因此蘋果在 6 月 WWDC 前後的具體計劃還有待觀察。