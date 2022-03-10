生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

▲同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

記者林育綾／綜合報導

台灣少子化問題持續擴大，不過近來政府提高人工生殖補助等相關措施，卻排擠了同志伴侶族群。台灣同志家庭權益促進會今（10）日召開記者會提到，3月鬆綁邊境開放國際醫療需求，讓海外不孕夫妻可來台使用人工生殖，反觀同樣面臨生育年齡限制的同志，卻只能隻身承擔海外染疫風險、龐大的生育成本，如今與相關團體、醫師一起高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。

台灣同志家庭權益促進會主任朱家瑢表示，同婚過後，越來越多同志邁向人生下一階段，其中不少在長輩親友的祝福下著手孕育下一代。Covid19疫情爆發後，無法出國做試管的同志社群從原先耐心觀望等待，到如今兩年過去了，生理時鐘滴答作響，心情更加焦急。

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同家會在2021年收到上千人次諮詢，不少想要生育的同志問，台灣什麼時候會通過人工生殖修法，讓大家在國內就可以使用這麼棒的醫療資源；而也有同志冒著染疫的高風險出國，當地疫情、時差、長途飛行壓力，讓生子夢想充滿變數。

▲同志家長林小姐分享，曾跟太太曾前往柬埔寨透過人工生殖求子，卻面臨「最接近死亡的時刻」。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

由於目前台灣法規問題，同志無法在國內人工生殖。其中一名同志家長林小姐分享，曾經跟太太前往柬埔寨透過人工生殖求子，因為人生地不熟，接受了當地醫生的醫囑注射排卵針，取卵後回到台灣就因為卵巢過度刺激症，送急診抽出900c.c.的腹水，面臨「最接近死亡的時刻」。

而日前太太為了第二胎，剛從柬埔寨植入完回國，正居家隔離中，這次的出國因為疫情緣故，決定由妻子一個人去，家庭分離兩地的心情、擔心著染疫風險、植入後不適的狀況，都讓她們十分煎熬。

▲同志家長何小姐也分享在日本求子經驗。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

同志家長何小姐也分享，自己在台灣診所求診的時候，醫生跟他們說卵泡成熟狀況良好，預計可以取出30顆的卵；但到日本之後，醫生給出不同的醫囑，只能打一半劑量的破卵針，取出15顆左右的卵，而人在異地只能接受，後來所有的醫療措施，也沒有任何比較、與醫生溝通、轉換醫療診所等等的機會。

朱家瑢也補充，同志前往不同國家求子時，會面臨很多不同的考驗，包括語言、距離、時差、文化隔閡，而其中最重要的是這些國家是否同志友善。放眼國際，台灣的醫療技術、同志友善程度，對台灣同志來說，絕對是比其他國家更好的選擇。

好孕工作室的婦產科醫師陳鈺萍提到，自己在同婚通過前曾協助一對女同志伴侶生產的經驗，當時媽媽來產檢的時候，說自己是單親媽媽，到了生產的時候才知道，每次都會陪伴產檢的「閨蜜」其實就是媽媽的另外一半。同婚通過之後，看著一對女同志來診間一起牽手看著超音波，很深刻的感受到「愛沒有不同」。

▲陳鈺萍醫師曾幫女同志媽媽產檢，認為「愛沒有不同」。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

陳醫師也提到，International Federation of Fertility Societies’ Surveillance (IFFS) 2019的統計報告，84個加入評估計畫的國家中，使用人工生殖科技需要在穩定婚姻狀態中的只占38%。而在不需要穩定異性戀婚姻狀態的52個國家中，有13個國家對所有類別對象都是開放的，有10個國家開放類別包括女同志。台灣是亞洲第一個通過同志婚姻合法的國家，希望也能成為亞洲第一個將人工生殖科技開放給同志的國家。

立委范雲強調，同志跟所有人一樣都納稅，應該要平等對待。當科技進步可以協助所有人圓夢，那麼我們應該也要讓同志可以成家、掙脫同志在法律上的生育困境。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔也說，目前已開始研議撰寫人工生殖法修法草案，希望可以讓符合現行法規定「妻有子宮」的女同志配偶，現在就能在台灣生出「台灣人自己的孩子」，將會與同家會一起合作推動修法，尋求更多友善立委支持，在現行法的框架之下，讓想生的同志生養，減緩少子女化的危機，提升台灣生育率。