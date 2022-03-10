　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

▲▼同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

▲同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

記者林育綾／綜合報導

台灣少子化問題持續擴大，不過近來政府提高人工生殖補助等相關措施，卻排擠了同志伴侶族群。台灣同志家庭權益促進會今（10）日召開記者會提到，3月鬆綁邊境開放國際醫療需求，讓海外不孕夫妻可來台使用人工生殖，反觀同樣面臨生育年齡限制的同志，卻只能隻身承擔海外染疫風險、龐大的生育成本，如今與相關團體、醫師一起高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。

台灣同志家庭權益促進會主任朱家瑢表示，同婚過後，越來越多同志邁向人生下一階段，其中不少在長輩親友的祝福下著手孕育下一代。Covid19疫情爆發後，無法出國做試管的同志社群從原先耐心觀望等待，到如今兩年過去了，生理時鐘滴答作響，心情更加焦急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同家會在2021年收到上千人次諮詢，不少想要生育的同志問，台灣什麼時候會通過人工生殖修法，讓大家在國內就可以使用這麼棒的醫療資源；而也有同志冒著染疫的高風險出國，當地疫情、時差、長途飛行壓力，讓生子夢想充滿變數。

▲▼同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

▲同志家長林小姐分享，曾跟太太曾前往柬埔寨透過人工生殖求子，卻面臨「最接近死亡的時刻」。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

由於目前台灣法規問題，同志無法在國內人工生殖。其中一名同志家長林小姐分享，曾經跟太太前往柬埔寨透過人工生殖求子，因為人生地不熟，接受了當地醫生的醫囑注射排卵針，取卵後回到台灣就因為卵巢過度刺激症，送急診抽出900c.c.的腹水，面臨「最接近死亡的時刻」。

而日前太太為了第二胎，剛從柬埔寨植入完回國，正居家隔離中，這次的出國因為疫情緣故，決定由妻子一個人去，家庭分離兩地的心情、擔心著染疫風險、植入後不適的狀況，都讓她們十分煎熬。

▲▼同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

▲同志家長何小姐也分享在日本求子經驗。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

同志家長何小姐也分享，自己在台灣診所求診的時候，醫生跟他們說卵泡成熟狀況良好，預計可以取出30顆的卵；但到日本之後，醫生給出不同的醫囑，只能打一半劑量的破卵針，取出15顆左右的卵，而人在異地只能接受，後來所有的醫療措施，也沒有任何比較、與醫生溝通、轉換醫療診所等等的機會。

朱家瑢也補充，同志前往不同國家求子時，會面臨很多不同的考驗，包括語言、距離、時差、文化隔閡，而其中最重要的是這些國家是否同志友善。放眼國際，台灣的醫療技術、同志友善程度，對台灣同志來說，絕對是比其他國家更好的選擇。

好孕工作室的婦產科醫師陳鈺萍提到，自己在同婚通過前曾協助一對女同志伴侶生產的經驗，當時媽媽來產檢的時候，說自己是單親媽媽，到了生產的時候才知道，每次都會陪伴產檢的「閨蜜」其實就是媽媽的另外一半。同婚通過之後，看著一對女同志來診間一起牽手看著超音波，很深刻的感受到「愛沒有不同」。

▲▼同志團體、醫師等高喊「國家生育隊，同志can help!」呼籲籲國家生育政策應該納入同志。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

▲陳鈺萍醫師曾幫女同志媽媽產檢，認為「愛沒有不同」。（圖／台灣同志家庭權益促進會）

陳醫師也提到，International Federation of Fertility Societies’ Surveillance (IFFS) 2019的統計報告，84個加入評估計畫的國家中，使用人工生殖科技需要在穩定婚姻狀態中的只占38%。而在不需要穩定異性戀婚姻狀態的52個國家中，有13個國家對所有類別對象都是開放的，有10個國家開放類別包括女同志。台灣是亞洲第一個通過同志婚姻合法的國家，希望也能成為亞洲第一個將人工生殖科技開放給同志的國家。

立委范雲強調，同志跟所有人一樣都納稅，應該要平等對待。當科技進步可以協助所有人圓夢，那麼我們應該也要讓同志可以成家、掙脫同志在法律上的生育困境。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔也說，目前已開始研議撰寫人工生殖法修法草案，希望可以讓符合現行法規定「妻有子宮」的女同志配偶，現在就能在台灣生出「台灣人自己的孩子」，將會與同家會一起合作推動修法，尋求更多友善立委支持，在現行法的框架之下，讓想生的同志生養，減緩少子女化的危機，提升台灣生育率。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
正妹喝掛醒來下身赤裸！驚見用過保險套　打給男友崩潰
超商買飲料「1壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！
慶0確診！　超商特大杯美式「第2杯0元」
人妻勾男大生上床！　他褲子脫一半下場超慘
打給20年前女友！　他「慘收1張綠單」荷包大失血
美腿辣模捷運站「遭偷拍裙底」！手機一開全是春光照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

「比基尼配紅圍巾」Cos米卡莎　爆乳鋼琴YTr遭網怒轟：不准褻瀆！

與前妻發生關係！他認「有感情」被迫離婚　喊話：女人妳跑不掉的

客人買鋁箔包飲料「1個壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！

竹市YouBike 2.0系統今年上路　今、明兩年再增設50站點

2022桃園綠色生活悠遊節　3／12親子寵物日邀你一起來放電

印度男解隔14天才確診　羅一鈞公布二採Ct值：與防疫旅館群聚無關

生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

「比基尼配紅圍巾」Cos米卡莎　爆乳鋼琴YTr遭網怒轟：不准褻瀆！

與前妻發生關係！他認「有感情」被迫離婚　喊話：女人妳跑不掉的

客人買鋁箔包飲料「1個壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！

竹市YouBike 2.0系統今年上路　今、明兩年再增設50站點

2022桃園綠色生活悠遊節　3／12親子寵物日邀你一起來放電

印度男解隔14天才確診　羅一鈞公布二採Ct值：與防疫旅館群聚無關

生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

本澤馬帽子戲法率皇馬歐冠淘汰PSG　恩比德、唐西奇發推祝賀

喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

日劇男神驚爆「失聯」！　約滿退社劇組找不到人…近況曝光

烏克蘭2動物收容所遭砲擊　多隻犬貓身亡「狗被炸爛嘴」痛苦癱地

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

每天通勤90分鐘　網：該離職嗎

台東近海5.6強震！網見位置喊不妙

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

曹格酒後砸餐廳拒道歉！網狂酸「金曲拳王」

12至18歲青少年「不能打高端了」！

買壽司安太座！他一翻「臉綠了」險離婚

「暴牙美女」在表特版被推爆　衣服一脫鄉民暈了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面