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邊境今起「微解封」！檢疫變10天　下周估萬人入境

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▲台灣今起入境檢疫縮短為10+7。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期國內本土疫情趨緩，為兼顧防疫量能、經濟，今（7日）起鬆綁邊境，除縮短入境檢疫至10天，另同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可。

對於將放寬邊境防疫，衛福部長陳時中表示，面對疫情，除了國家、社會和疫苗保護，個人自我保護也非常重要，之後檢疫一律10+7，但預計下禮拜入境的人，並不會比較多，應該一萬出頭左右，現在並沒有突發性變多。

一、入境居家檢疫天數縮短為10+7

衛福部日前在行政院會報告中表示，入境檢疫政策部分，3月7日起將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩；另同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可。

疾管署署署長周志浩表示，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，以一人一戶為原則，若家裡環境不合適，就住到防疫旅館，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

▲▼2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

▲2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

二、開放外籍人士商務考察、投資，並比照縮短入境檢疫規定

同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位申請入境。

衛福部呼籲，防疫規定的放寬，是國人與政府共同努力且積極配合的結果，防疫成果固守不易，「請國人不忘儘速完成COVID-19疫苗接種和主動落實防疫措施，才能獲得保護力與防護，逐步恢復正常生活，及各項經濟、旅遊活動。」

三、機組員放寬5+5

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，考慮機組員第一劑接種率99.8%，第二劑接種率99.8%，第三劑接種率91.1%，以及整體違規件數降低，決議放寬檢疫。

指揮中心指出機組員檢疫放寬的大方向為，長程航班可一人一戶，但仍需經過評估確定適合一人一戶檢疫規定，另外也必須接種第三劑疫苗滿14天，才適用5+5的檢疫措施。

長程航班已接種第三劑且滿14天：1人1戶，5+5（5天居檢+5天自主健康管理）。若未接種第三劑（或已接種第三劑但未滿14天）：1人1戶，5+9（5天居檢+9天加強版自主健康管理）。

短程航班部分，已接種第三劑且滿14天：7天自我健康監測，每7天PCR、2次PCR間增加1次快篩（間隔3至4天）。若未接種第三劑（或已接種第三劑但未滿14天）：7天自主健康管理+每7天PCR。

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