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社會 社會焦點 保障人權

100kg警臀壓騎士頸部8分鐘　嗆「不斷氣就好」！遭判故意傷害

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲潘警將曹男上銬後，用臀部壓制其頸部在地。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新北市板橋分局一名潘姓警員體重約100公斤，他巡邏時發現曹姓男騎士逆向騎車，攔查時遭對方嗆「廢物」，因此將曹男上銬並以大腿、臀部壓制其肩頸8分鐘，新北地院依公務員假借職務上權力、故意犯傷害罪，加重判處潘男6月徒刑。

根據《自由時報》報導，潘男2019年3月26日晚間7時許攔查逆向騎車的曹男，發現其酒測值達0.17毫克，便要求做平衡測試，當時曹男不滿嗆「你們這些廢物」後，被雙手反銬壓制在地。

檢方調查發現，當時潘男已知曹男無法反抗，仍抓住其雙腳拖拉到路邊，再用大腿、臀部壓住曹男的頭和肩頸，並搖晃身體和同事說「可以跟他慢慢玩」。

潘男辯稱，曹男當時喝醉無法溝通，雖然上銬但仍可透過雙腳活動，當時為了避免他攻擊或跑向路中間被撞，才會壓制住他，晃動身體是要調整角度，稱自己為依法執行職務、且屬緊急避難。

同行的王姓警員則證稱，潘男壓制曹男後頸一段時間，未見曹男反抗，但潘男仍搖晃身體、重複起身向下坐等，造成曹男痛苦。

新北地院認為，潘男當時晃動身體說「不要動，乖乖的，不痛不痛喔」等，而曹男反映「要吐了，會嗆到脖子」，潘男還說「吐沒關係，幫你叫救護車就好」、「你不要斷氣就好」，因此認定為故意傷害，且否認罪刑並未和解，加上是公務員故意犯傷害罪，加重判處6月徒刑。

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