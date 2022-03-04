新北檢疫旅館護理師結案「未比對出感染源」！不明傳播鏈還有6條

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例本土病例，其中1例在高雄，為新增感染源待釐清個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新北加強版防疫旅館護理師監測期滿，排除待釐清傳播鏈，但新增高雄個案，國內目前仍有6條不明感染鏈監測中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3/4其他個案關聯。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，新北加強版防疫旅館護理師日前定序確認感染Omicron的BA.1，但是和本土已知其他Omicron傳播鏈如桃機等都不同。原規劃比對其接觸過檢疫旅館個案，但沒有比對出相符，不過她也曾接觸很多病毒量低、無法成功定序個案約30多人，不排除是無法定序個案傳染，但已經監測滿14天，可以結案排除。

而今天新增待釐清傳播鏈，為高雄自助餐店女員工（案20832），指揮中心發言人莊人祥表示，該案3/3出現發燒到診所快篩弱陽性，轉往醫院確認PCR陽性，Ct值31，後經二採Ct值已經下降到20，顯示病毒量上升中。

疫調顯示該女曾經在2/27~3/1和親友去花東旅遊，目前已經採檢8名家人友人，5人陰性，3人檢驗中。另外相關診所就醫，足跡等還有21人待採檢。

羅一鈞表示，傳播鏈一增一減，國內維持6條不明傳播鏈待釐清，除最新高雄個案，另有桃園米迪幼兒園、錢興涮涮鍋、台北加強版防疫旅館護理師、新北設計師-宗教團春酒群聚、台中港驗船師等。