人為操作疏失釀全台大停電　王美花掛保證「一年內不再發生」

▲經濟部長王美花答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠昨（3日）發生設備事故釀全台大停電，549萬用戶受影響，國民黨要求經濟部長王美花下台負責。王美花4日答詢國民黨立委曾銘宗時承諾，一年內不會再發生類似的操作疏失。

全台發生大停電，台電初步調查是人為疏失，曾銘宗質詢時問王美花，近期內會不會再發生類似情況？王美花表示，對於昨天的操作疏失，經濟部表達最深歉意，當然一定不會再讓這樣的操作疏失發生，曾接著問「能保證一年內不再發生？」王美花答，「是，一定會給人擔保。」

曾銘宗追問，假設再發生類似的情況，會負什麼責任？王美花說，「當然…如果…再有這個事發生，絕對是非常不應該的事情，當然就要負應有的責任。」

王美花表示，身為政務官，應該負什麼責任，長官的要求他們都會遵守，但是在這個位置上就要把業務做到最好，只要在位一天，把台灣的電力系統、制度弄好。

曾銘宗再追問「若再發生大跳電，會不會自請離開？」王美花僅回應，「委員的假設性問題，到時候看狀況，我們自己會有所決定。」

而對於此次停電事件要由誰負起政治責任，行政院長蘇貞昌答詢表示，他已要求經濟部、台電提出完整報告，並就相關事實咎責。

曾銘宗問「近期內閣會不會改組？」蘇貞昌表示，內閣隨時會因應各種情況，若有必要隨時進行必要動作，但目前沒有要改組。

蘇貞昌強調，他以團隊為榮，每個人在崗位上盡心盡力、配合的非常好，蔡總統也這樣認為，然而要做到一百分很難，有些時候發生事情令人意外、也實在不能接受，早上國民黨團的指教，他都有仔細聆聽，也會謙卑地反省檢討。