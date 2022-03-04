第25期疫苗共36.7萬人預約「預約率24%」！3／7開打

▲民眾接種莫德納疫苗現況，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

1922平台第25期疫苗預約到今天中午12點為止，中央流行疫情指揮中心公布最新統計，總計有36.7萬人完成預約，預約率24%，將於3/7開打。

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▲指揮中心3/4公布第25期疫苗預約數據。（圖／指揮中心提供）

第25期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，共有571萬2千人符合預約資格。本次各縣市共提供151萬量能，分別為1.6萬份AZ、20.7萬份BNT、121.1萬份莫德納與7.6萬份高端。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

▲第25期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）