半夜不睡覺彈吉他　老王樂隊樂手惡搞...鄰居抓狂開告

記者邱中岳／台北報導

北市萬芳社區有住戶控訴，在深夜時分都會聽到樓上鄰居在搬東西，甚至在半夜彈吉他，造成樓下鄰居不堪其擾，警方從2021年12月開始前往勸導，但3、4次仍然無果，最後鄰居憤而提出告訴，據悉發出噪音的住戶，竟是知名樂團「老王樂隊」的吉他手童偉碩，而警方受理後將依社維法開罰最高6千元。

警方調查，從2021年12月份開始，陸續接獲萬芳社區1名42歲的吳姓住戶投訴，表示每到凌晨12時許，樓上就會發出搬東西的異響，嚴重影響住戶的作息，甚至還會發出彈吉他的聲音。

▲老王樂隊吉他手遭指控「深夜彈吉他」，氣得鄰居報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，發出吉他聲音、搬東西的住戶，就是知名樂團「老王樂隊」的童姓吉他手，警方在其間3、4次前往勸導，但警方到場時就沒有發現任何噪音，每次都是規勸後離去。

但是吳姓鄰居表示，常常聽到樓上發出噪音，嚴重影響生活品質，於是在1日前往派出所提告，警方依照《社會秩序維護法》第72條，（妨害公眾安寧）裁處新台幣6千元以下罰鍰。

老王樂隊2015年成立，是新生代民謠搖滾樂團，曾獲得各大校園的音樂獎項，其中著名的歌曲《我還年輕》，在網路上點擊破2500萬，甚至成為年輕族群K歌必點，是8年級生的神曲。