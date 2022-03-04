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長照資訊系統醫院機構「雙向串接」　27家部立醫院力拼後年上路

▲▼國衛院-產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式落實連續性醫療照護服務。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國衛院-產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式落實連續性醫療照護服務。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

長照2.0上路5年，醫院與機構間的系統串接仍不盡完善。為落實全人照顧，國家衛生研究院、衛福部豐原醫院與友達頤康三方合作，試辦「醫療長照歸人照護資料整合」，以利病患往返醫院與機構時，都能達到精準照顧。醫福會執行長王必勝表示，計畫將進行一年半觀察期，未來全台27間部立醫院都會加入。

醫療衛生進步加上社會變遷，國人平均壽命延長，預計在2025年全台65歲以上人口將超過總數20%，邁入「超高齡社會」。今年82歲的老奶奶長期住在護理之家，因高血壓問題被送往醫院看診，醫師在不瞭解病患在機構狀況時，只能就症狀開立降壓藥物治療，反覆發作就醫也將增加健保財務負擔。

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豐原醫院院長賴慧貞表示，這是過去許多長照機構住民就診時遇到的情況，因為資訊系統串接困難，患者就診時只能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。使用新系統後，醫師就能看到張奶奶住院前曾有泌尿道發炎、發燒等症狀，未來回歸長照機構後，也可以順利醫囑「轉移」，包括每天需喝多少水、吃什麼藥，有望無需大量投藥就能控制血壓。

王必勝提到，自己是胸腔科出身，在當住院醫師時，精神都放在所學的單一器官上，但隨著年紀漸長，才發現看病是看「人」。他另提到，要將醫療體系與長照機構整合，還是有許多困難之處，因為醫療體系有自己的系統，長照則是剛剛建立，部醫體系在疫情爆發的2年期間與國衛院合作密切，未來也希望做出讓醫療長照能夠「互通」系統，讓住民都能得到更好的照顧。

▲▼國衛院-產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式落實連續性醫療照護服務。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「醫療長照歸人照護資料整合」提供長照資訊系統醫院機構雙向串接服務。

國衛院群體健康科學研究所特聘研究員兼所長邱弘毅說明「醫療長照歸人照護資料整合」理念，主打的就是資料串接，與友達頤康合作的系統中，能內建標準流程與照顧版本，以利醫院端和機構端護理人員，透過格式就能清楚掌握病患生活與疾病樣態。

另外，系統也能根據醫院或機構規格，客製化表單；長者若同時前往日照中心，也能做到資料串接。而「照顧共筆」、「健康導航」則方便照顧者理解照顧進度。

友達頤康董事長葉俊正表示，此次與國衛院合作研發的整合系統，是利用SAS軟體，進行多資料庫、多模塊設計，除了現行的照顧模塊，未來還會推出生活服務、營運管理與績效管理報表，之後以會因應銀髮宅、養老宅發展出不同的系統。

邱弘毅提到，目前「醫療長照歸人照護資料整合」已有豐原醫院加入試辦計畫，花蓮醫院也有合作意願，國衛院會先就觀察豐原醫院執行情況，並蒐集資料、資訊串接、連續性照顧品質等與醫福會報告，若成效達標，一年半內有望在全台部立醫院陸續啟用。

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