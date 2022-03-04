永續未來　富邦人壽攜手產官學研推動河川保育

圖、文／富邦人壽提供

臺灣有超過一百條的獨立水系，江河匯聚於大海，河川廢棄物(簡稱川廢)也匯流於汪洋，要實現永續未來的願景，就要從「河」開始替海洋止血。長期關注環境永續議題的富邦人壽，率全台企業之先連續三年支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，繼發布中部河川首份「台中烏溪川廢調查報告」，與天下雜誌共同舉辦「永續未來，從護一條溪開始」烏溪流域保育研討會，集結產官學研之力共商改善川廢的策略與作為，倡議「三認三用」，以「認養、認識、認感情」、「用對力氣、用對方法、用對論述」守護河川，並節錄會中精華發布「電子河川保育白皮書」，盼號召全民共同關注此議題，為臺灣環境盡一份心力。

富邦人壽陳俊伴總經理表示，因應國際ESG浪潮興起，富邦人壽積極落實永續經營理念，透過四大低碳策略：綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，呼應聯合國永續發展目標SDGs，自主發表《環境永續宣言》，積極響應金控2025年《永續願景工程》，致力實踐永續承諾。此次跨界推動河川保育是一個善的起點，未來將持續擴大永續影響力，為社會、環境與人創造共好的正向循環。

本次研討會由富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛與天下雜誌特約創意總顧問蕭富元共同主持，會中不僅借鏡國際河川保育永續經驗，並延伸台中烏溪川廢快篩調查的結果，聚焦水安全、水環境與水文化三大層面，透過8位產官學研及青年領袖專家：經濟部水利署第三河川局局長張稚煇、台中市政府水利局局長范世億、荒野保護協會理事長劉月梅、國立臺北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢、東海大學生態與環境研究中心教授林惠真、MIT台灣誌導演麥覺明與河川野溪Youtuber小飛進行交流研討。