民進黨批國民黨混淆視聽！　洪申翰：停電是設備偶發故障不是缺電

▲興達電廠現況曝。（圖／記者吳世龍攝）

實習記者張鈞量／台北報導

全台大停電，停電原因引起政壇熱議，國民黨更發出聲明批評，這次的停電事故源自於執政黨電力政策的失誤。民進黨立委洪申翰3日表示，停電原因是因為興達電廠發生故障事故，而不是發電量不足，請國民黨不要混淆視聽。但他也承認，這次停電代表台灣電網運作的電力系統存在問題，「不能再輕忽或做表面功夫了」。

洪申翰透過臉書澄清，今天早上停電時，備轉容量率高達24%，很明確不是發電不夠、備用電源不足造成的缺電問題，「真的要請國民黨不要再混淆視聽了」。

洪申翰強調，這次停電的原因，目前研判是興達的總開關設施發生問題，再引發台南龍崎高壓變電站出問題，造成南部的機組都啟動自動保護機制而跳脫，而中北部也因此連鎖低頻卸載，切斷部分用戶的供電。

洪申翰解釋，簡單說，是因為單一電廠的故障，再引發整體電網系統的失效，連鎖反應放大了跨區域全面的衝擊，最後演變成全台大停電。「電力系統設備偶爾會發生故障事件，我們應該要盡力降低機率」，但不可能設備都不會故障，更重要是在電網管理的設計下，讓衝擊控制在小範圍或局部的影響。

洪申翰也承認，「但這次又是一次由單一局部問題，再度連鎖反應成全面停電衝擊的狀況」，這確實是電力系統（尤其是電網運作）風險管理設計存在深層的結構問題，我們對於電網內潛在脆弱點的了解，都還有死角跟盲點。

洪申翰呼籲，在未來的能源型態中，電網系統的可靠度與風險管理設計，其實比傳統發電端更關鍵，所以，能源轉型下電力系統的投資資源必須更大程度投注在這，尤其是智慧電網的監測、備援，也包括儲能跟自動供需雙向管理的投資，都必須擺更優先的位置，真的不能再輕忽或做表面功夫了。

▼總統蔡英文在大年初一慰勉台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供）