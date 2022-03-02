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追加劑打氣難衝？第25期首日預約僅21.5萬人完成　預約率1成4

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲第25期開放3小時僅7.1萬人預約。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922平台第25期疫苗今上午10點起分三階段預約，各縣市總計提供151萬劑疫苗量能，到下午5點為止，有21.5萬人完成預約，預約率14.2%。指揮中心發言人莊人祥強調，目前各廠牌疫苗仍有很多數量可供預約。

第25期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，共有571萬2千人符合預約資格。本次各縣市共提供151萬量能，分別為1.6萬份AZ、20.7萬份BNT、121.1萬份莫德納與7.6萬份高端。

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今天上午10點開放預約，統計至下午5點為止，總計有21.5萬人預約，預約率14.23％，當中以莫德納14.1萬人最多，接著是BNT的6.6萬人；本次預約開放到後天（3/4）中午12時，3/7開打。

【補充說明】
3/2 10:00-3/4 12:00 第25期追加劑預約狀況 (截至3/2 17:00)
已完成預約人數：215,817人

各廠牌預約人數
AZ預約人數：1,386人
BNT預約人數：66,780人
Moderna預約人數：141,400人
高端預約人數：6,251人

▲▼3/1第25期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第25期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月7日至3月13日。

二、 符合資格對象：2021年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月2日上午10時至3月4日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月2日中午12時至3月4日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月2日下午2時至3月4日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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