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酒店妹全家聯手殺富商！資深警曝1疑點：從沒看過　最重可判死

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、崔子柔／彰化報導

台北市51歲張男2020年開始以每月10萬元包養30歲林姓酒店女，沒想到在去年10月慘遭林女一家4人聯手殺害，4人均否定強盜殺人犯意，為了釐清相關案情，地院裁定再續押禁見3個月。彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，林女一家的舉動明顯犯下強盜殺人罪行，而強盜殺人罪最重可判處死刑。

林女過去外型中性，在投入酒店工作後留起長髮，2020年間和比她年長20歲的張男結識，開始包養的關係，張男更送了一輛BMW給她，不過交往沒多久兩人就常發生口角爭直，沒想到林女竟萌生殺人念頭。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女外型姣好。（圖／ETtoday資料照）

林女、林父、林弟在10月15、16日先選定東螺溪為棄屍地點，並預先將黑色塑膠袋、空心磚等棄屍工具藏匿於該地，16日中午林女再誘騙張男到她福興鄉住處，由林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲埔鹽鄉民發現張男屍體。（圖／ETtoday資料照）

林女一家人隨後載著熟睡的張男前往漢寶濕地，由林父以棉繩將張男勒斃，並以黑色膠帶纏繞其臉部，和林弟一起將屍體搬至後車廂，林女同時將張男錢包內的6千元現金、5張提款卡拿走，其他物品都丟棄在一旁的草層內，再開車前往東螺溪棄屍。

10月29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲，張男被棄屍的當晚，林女被監視器拍到在台中1間超商提領50萬元，接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來被警方在其住家內搜到，並於偵查時主動坦承盜領金額470萬元，被捕後還補齊已花費約20萬元的盜款。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女一家4人被逮。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合報》報導，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，林女等人知道張男身上的存款，並在得知提款卡密碼後產生殺害想法，再用安眠藥讓張男昏睡無法反抗，此舉已明顯違反刑法強盜殺人罪行，2002年懲治盜匪條例廢止後，強盜罪而故意殺人者處死刑或無期徒刑已是極刑。

另外根據《自由時報》報導，偵辦此案件的資深檢警表示，林女一家人行凶前，女方並不缺錢，家族成員也無迫切的債務需償還，甚至在偵查時主動坦承盜領金額470萬元，被捕後還補齊已花費約20萬元的盜款，顯然不缺金錢，而最令人費解的是，林女僅因貪財就急迫計畫殺人，全家不僅不勸阻，甚至甘為幫凶，全家都成為殺人犯實為罕見。

 

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