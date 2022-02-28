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靈媒警告「外星軍隊要來了」　學界曝罕見現象：不明星朝地球移動中

世界級靈媒警告「外星人將攻打地球」　天文學界：外太空確實出現罕見現象

圖文／鏡週刊

現年75歲的以色列魔術師尤里蓋勒（Uri Geller），曾聲稱幼時獲外星人傳授超能力，長年周遊各國表演，令世人嘖嘖稱奇；過去他曾多次警告，外星人恐覬覦地球資源，呼籲各國軍方進行準備，為日後兩方交手應戰，近日他再度通靈卜卦後，透露遙遠的銀河系中，一支圖謀不軌的外星軍隊正悄悄來襲，將對地球發動侵略。

據外媒報導，尤里蓋勒近日聲稱，一支來自4000光年外的宇宙軍隊，正朝地球高速前進，意圖攻打地球掠奪資源，他也透露：「它們每小時釋放3次巨大的能量爆發，過去從未有過這般跡象，也顛覆以往科學家的觀察。」並斷言：「毫無疑問的，這群外星生命將正式侵略地球，而且它們的智商、科技也遠超出人類。」呼籲各國政府做好心理準備。

世界級靈媒警告「外星人將攻打地球」　天文學界：外太空確實出現罕見現象

歐美科學界也證實，一顆帶有強大磁場的不明恆星，正朝地球高速移動中；澳洲天文學家娜塔莎博士（Dr. Natasha Hurley Walker）則推斷，據儀器精密分析，應該是一顆中子星（Neutron star）或白矮星（White Dwarf）的蹤跡，並坦言過去學術圈中，並未觀察過類似現象。

娜塔莎博士也強調：「這真的非常罕見，它在雷達中不斷出現和消失，以現今的科學技術而言，實在難以預測日後走向，且它距離我們僅有4000光年，就像在銀河系的後院中。」並指出：「這應該是一顆緩慢旋轉的中子星，雖然不常出現，但理論上是有可能存在的。」

尤里蓋勒在去年間，便不斷警告外星人會侵略地球，更揚言飛碟將降落白宮，「所有科幻電影中的情節，都一定會開始實現。」更表示據心電感應後，得知外星人會在近65至70年內現身，但主流科學界對此抱懷疑態度，也鮮少有學者發表回應。

受全球疫情影響，近年尤里蓋勒已減少演出，多於以色列雅法老城（Old City）經營自身的博物館；館內收藏了他的大量通靈法器，以及包括約翰藍儂（John Lennon）、亞伯特愛因斯坦（Albert Einstein）和大衛鮑伊（David Bowie）等眾多名人身故後，所留下的夢幻逸品，每年吸引眾多遊客參訪。


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