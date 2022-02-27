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新北火鍋店染疫擴大！　增1店員、3家人確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例本土，其中有4例和新北某火鍋店有關，包括1名員工和3位家人，目前接續匡列個案接觸者112人、4人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調中。

2/27指揮中心。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，新北市4個案其中一例為案20529，是該火鍋店員工，是昨日案20456的同事，案20529在2/21及2/23有喉嚨痛，Ct值23.1，同住家人三人，父母和妹妹也都採檢陽性。其父親為案20564，Ct值15.7，母親為案20565，Ct值14.4，妹妹則是案20566，Ct值18.1。

而今日新北還有另一名個案，為60多歲女性，是案19995、19996的同住家人，2/13一家三口參加北市宗教協會聚餐KTV群聚匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，2/26居隔第14天解隔前採檢轉為陽性，Ct值17.49，屬於居隔期間陰轉陽，無新增接觸者及公共場所足跡。

另外，今日新增境外移入個案有25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南及澳大利亞(各3例)、馬來西亞及印尼(各2例)、香港、德國、新加坡、千里達及托巴哥、薩爾瓦多、加拿大、英國、阿根廷、瑞士、義大利及孟加拉(各1例)移入，另16例調查中。入境日介於今(2022)年2月12日至2月26日。

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