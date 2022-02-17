▲「讓民眾有一點痛但不能恨！」健保部分負擔調漲最快2／25拍板。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保會2月25將召開第二次委員會討論部分負擔調漲事宜，健保署目前仍在整理相關方案，檢驗檢查、藥費部分負擔都會調整10~20%，但會設收費上限；未經轉診到急診就醫也會一併調漲。健保署長李伯璋表示，調整後的部分負擔對健保財務影響不大，只會增加120億元收入挹注健保基金，但希望藉此減少民眾看病次數，讓點值回歸正常。

健保藥品部分負擔目前採定額制，但未來調整後，藥品與檢驗檢查都會加收10~20％，但會設上限。李伯璋說明，若以10%調幅計算，藥費超過300元者將多收30元，施作3000元檢查將多收300元。而為了避免民眾擠大醫院，此次方案中也對慢箋做調整，只要對地區醫院、診所、社區藥局持慢箋領藥，就可免收部分負擔。

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「我們要讓民眾有一點痛但不能恨。」李伯璋表示，依照109年健保資料分析，國人一年平均看病14~15次，但如果民眾少看一次病，或改去診所或地區醫院求診，平均一年會減少378億點，在總額固定前提下，每一點可換得較高的金額，對醫院、醫師都有幫助。

不過，李伯璋也提到，此次調整對民眾的影響很有限，因為6成民眾每次看病花費不會超過200元，而真正需要健保資源的重大傷病、低收入患者，依然免部分負擔，但希望藉由「有感」調漲，降低民眾逛醫院的次數。

另外，目前擬定版本中，也針對地區醫院、診所設檢驗檢查免收費下限，鼓勵民眾先到鄰近診所就醫，有需要再轉診到醫院，也避免醫院為了衝高點值狂收病人，真正落實分級醫療。

衛福部社保司長商東福表示，部分負擔調整將於2月25日健保會上討論，行政上不希望造成民眾不便，調整原則不希望造成民眾就醫障礙，調幅不會很大，也希望與民眾取得共識，屆時健保署會在會議上報告細節方案，若達成共識才會進到預告、公告程序，但之前一定會與民眾有充分討論，若一切順利的話，今年內有望上路。