3名大漢「色誘土豪」濃妝抹臉還穿裙！cosplay太失敗　闖關被抓包

▲奈及利亞3名男子（左3戴頭巾者）「男扮女裝」被抓包。（圖／翻攝臉書帳號Ghana the Black Star of Africa）



記者吳美依／綜合外媒報導

阿拉伯聯合大公國14日發生一起離奇案件，3名來自奈及利亞的旅客「男扮女裝」入境，儘管濃妝豔抹、身穿長裙，卻仍被杜拜國際機場的警員逮個正著。當地檢方表示，嫌犯們想要勾引當地土豪、大撈一筆，才會假冒身分，鋌而走險。

▲3名男子卸下偽裝，身分露餡。（圖／翻攝臉書帳號Ghana the Black Star of Africa）



根據社群媒體上流傳的畫面，3名嫌犯用頭巾包住頭髮，並且遮住大部分臉龐，只露出一雙柔媚大眼睛，看起來妖嬈美麗。不久後，他們被迫摘下頭巾，露出脂粉未施的下半臉，原來全都是留著平頭的男人。

儘管警方暫時拘留嫌犯，最後檢警都沒有提起告訴。外媒認為，由於該國先前從未發生類似案件，因此缺乏相關法律及罪名。

去年8月，塞內加爾22歲男子姆布普（Khadim Mboup）假冒女友考大學，而且還順利應試2天，直到第3天才被監考老師發現。他坦承，因為女友覺得英文考試太困難了，自己為了愛人的未來著想，才會決心犯案，但最後仍因假冒身分與詐欺考試等罪名被捕。

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