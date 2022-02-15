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台東食品安全不鬆懈　民眾購買前應看清標示

▲台東衛生局人員加強食品稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東衛生局人員加強食品稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院8日宣布開放進口日本福島等周邊食品，台東縣政府提醒，食品型態愈來越多樣化，消費者對於與自身相關的食品安全問題更加注意，「食品標示」已成為消費者選購食品的重要指標。業者在食品來源及資訊務必正確標示清楚，讓民眾可以安心選購，保障民眾知的權利，消費者於選購前也應注意食品包裝標示，衛生局近日也前往餐飲等場所加強宣導及查緝，並嚴格把關高危險食品，讓民眾吃得安心又健康。

台東縣衛生局表示，「食品標示」目的為提供充分產品資訊，讓消費者作為選購之參考依據。根據食品安全衛生管理法，對於包裝食品與散裝食品的標示項目規定、及食品應以中文及通用符號，明顯標示品名、內容物、添加物、製造廠商、原產地（國）、有效日期等事項，都有明確規範，食品業者及零售商等都應遵守食安法規定，檢視販售產品是否符合食品衛生安全，並做好自主管理，避免違規受罰，且提醒民眾在選購食品時，應留意標示之資訊，避免購買來路不明的食品。

台東縣衛生局長黃明恩指出，近日衛生局同仁分別前往餐飲、大賣場、超市、傳統市場、零售通路、餐廳、便當店、小吃攤等場所，宣導及輔導食品標示，也將針對高風險食品持續嚴格把關，加強查核，並提醒民眾在選購食品時，留意環境衛生，並注意來源及標示是否完整，勿買來源不明產品，以確保飲食的安全與衛生。

另外，因應去年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，衛生局配合中央豬肉標示新規定上路，積極輔導製造業等相關業者，應落實符合標示規定，揭示豬可食部位原料原產地，豬肉相關原料食品皆應於外包裝、菜單註記，或使用標籤、立牌等方式標示豬原料原產地。若食品未依規定標示者，將依據食安法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；查有標示不實者，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

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