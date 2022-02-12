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社會 社會焦點 保障人權

醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1理由定姦情

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲唐姓醫師偷吃被判賠後沒在怕，直接搬進小三別墅。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名60多歲的唐姓醫師在2013年被妻子抓包，和湯姓美魔女富商偷情互傳曖昧簡訊，當時就判賠20萬元給唐妻，沒想到唐男事後不僅繼續聯繫湯女，甚至直接搬進湯女的別墅，還辯是和她租屋，法官最後發現，唐男在湯女別墅附近就自有房產，沒有需要租屋的理由，判2人連帶賠償唐妻50萬元。

根據判決書內容，唐妻發現，老公在2018年10月至2019年1月間，共41天到湯女在新店的別墅「綠中海」過夜，認為2人已同居，且2人早就因侵害她配偶權在2016年被判賠20萬元，竟還繼續不當交往，要求2人連帶賠償100萬元精神慰撫金。

唐男則表示，他和妻子2014年就簽下分居協議，自行搬到新北市汐止區「長青山莊」，但因為汐止離他上班地點林口長庚、土城長庚、新店耕莘醫院比較遠，才會和湯女的女兒承租「綠中海」。

湯女則辯稱，綠中海是她女兒的房子，唐男向女兒租3樓部分，她偶爾會去和女兒一起使用1、2樓，且她2018年10月至2020年3月間住在宜蘭的公司宿舍，沒有同居之說。

法官勘驗唐妻提供的照片，其中唐男開著深灰色捷豹（JAGUAR）跑車出入綠中海，湯女的休旅車也停在別墅車庫，成年男女在同一屋內過夜、生活，已逾越一般朋友互動，且唐男本身就有在新店區的房產「美河市」，沒理由為了上班方便去租屋，因此判唐男、湯女人連帶賠償唐妻50萬元，可上訴。

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