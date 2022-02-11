台南Josh回來了！自嘲聽到「打、寶」快PDST　網讚「真男人」

▲台南Josh上個月對老婆提告家暴。（圖／翻攝自台南Josh IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」上月23日遭老婆Amber家暴痛打，新家牆面上還出現「死死死媽寶」字跡，事後Amber道歉也坦承情緒控管有問題，而台南Josh隔幾日也正式提告家暴。對此，Josh於11日晚間首度發出新影片，除了透露自己近日的心情狀況，也坦言看到網友的「地獄梗」發言都會會心一笑。

台南Josh在影片中表示，他專職做YouTuber後都沒有好好休息，因此事件發生後許多事情都受到影響，甚至難以跟家裡影有合作的裝潢、窗簾廠商交代，只好在過年期間自己調適，透過玩遊戲、看影片及運動散心，「我面對事情的處理方式本來就是這樣，這種事情沒有人願意遇到，雖然說心情一定是會低落啦，說不低落是騙人的，可是你不能讓那個心情持續太久，你還是要振作起來。」

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▲▼台南Josh表示，聽到朋友約打保齡球的「打保（打、寶）」，差點快PDST（創傷後壓力症候群）。（圖／翻攝台南Josh YT）



Josh表示，他的朋友時常約他吃飯、運動，也有朋友約他「打保（打保齡球）」，但他先拒絕，因為「打保」音近「打、寶」，可能讓他想起老婆的事情，開玩笑地說「聽到都快PDST了」。

另外，Josh坦言段時間看到很多很酸的言論，雖然他是當事人，但也可以笑笑看待，如有網友說「欸Josh，你以後直播看比賽，若看到防守球員漏球，就可以說『哇，這個防守比我家的窗簾還破啊』」，讓 Josh坦言「你們超地獄的耶」，「不過蠻好笑的，我喜歡」，難怪他之前聽到別人說棒球迷就是最沒同理心的，「真的，太中肯了，你們這些人有夠沒同理心的」。

網友看完Josh高情商的影片自白後紛紛留言，「真男人」、「感謝JOSH開綠燈，開得起玩笑真的respect」、「太神啦，國師強勢回歸！！希望你過得越來越好，加油」、「Josh加油，還可以保持這麼正面的態度真的不容易」、「Josh的嗨嗨，太強了啦」、「又打又保XD，之前只覺得分析數據蠻獨特厲害的，但現在發現國師蠻有風度也會自嘲，讓人蠻欣賞的」。

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