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成本300元羽絨衣「專櫃賣7000」！溢價20倍業者道歉了

▲衣念羽絨衣爆出爭議。（圖／翻攝自微博）

▲衣念羽絨衣爆出爭議。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國服飾業者衣念（上海）時裝貿易有限公司，近日被北京市市場監督管理局揭露，將1件成本僅75元人民幣（約新台幣327元）的羽絨衣，販售標價為1598元人民幣（約新台幣6988元），溢價超過20倍。對此，業者今（10日）也發布聲明道歉了。

綜合陸媒報導，衣念在2021年7月2日，委託其他業者生產80件羽絨衣，每件生產成本為75元人民幣，其中有9件在百貨公司專櫃的標價為1598元人民幣。北京市市場監督管理局認定，產品中摻雜次級配料成分，以不合格產品冒充合格產品，違反中國相關法規，向衣念開罰1萬4382元人民幣（約新台幣6萬2894元），並沒收不法所得及非法財物。

▲衣念羽絨衣爆出爭議。（圖／翻攝自微博）

衣念10日也在微博發佈聲明致歉，表示本次被處罰的主要原因，是商品中的一個款式因為配料成分不符合產品上註明採用的產品標準，而受到了行政處罰，誤讓消費者以為品牌的加工成本即為商品的總成本，「為此給顧客帶來的不便，我們表示歉意。將以最快速度與購買相關商品的顧客積極溝通。」

據了解，衣念（上海）時裝貿易有限公司為「衣戀集團」進入中國以後所成立的法人公司，而衣戀集團總部位於韓國，成立於1980年，以時裝行業起家，目前已成為已成為韓國著名的時裝零售公司，擁有眾多自主品牌。1994年進入中國後，成立衣念（上海）時裝貿易有限公司，即中國衣戀集團，作為衣戀集團全球化戰略的重要組成部分，總部設在上海。

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