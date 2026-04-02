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70歲肝癌奶奶「跳廣場舞太激烈」致腫瘤破裂　醫嘆：跳太久了

。（圖／CFP）

▲李奶奶為了健康時常外出跳廣場舞。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南郴州一名年近70歲的李奶奶（化名）近日在跳廣場舞時突發劇烈腹痛，送醫後被診斷為「肝臟腫瘤破裂」出血，情況一度危急。醫師指出，由於患者發病突然且出血量大，若未及時處置恐危及生命，所幸經醫療團隊緊急手術搶救後成功止血。

據《瀟湘晨報》報導，李奶奶有超過10年的慢性B型肝炎病史，屬於肝癌高風險族群。她近期聽聞跳廣場舞有助於強身健體，便開始頻繁參與，有時一跳就是一兩個小時。事發當天傍晚，她如常到廣場跟隨節奏較快的舞曲活動身體，未料過程中突然出現右上腹劇烈疼痛，伴隨臉色蒼白與大量出冷汗，家屬見狀緊急撥打急救電話送醫。

▲▼70歲肝癌奶奶「跳廣場舞太激烈」致腫瘤破裂。（圖／翻攝自微博）

▲術前CT顯示：腫瘤破裂出血。（圖／翻攝自微博）

▲▼70歲肝癌奶奶「跳廣場舞太激烈」致腫瘤破裂。（圖／翻攝自微博）

急診檢查顯示，李奶奶肝臟左葉有一顆約96×68毫米的巨大腫瘤，且已發生破裂並造成腹腔出血，肝周可見明顯積液。結合其病史，最終確診為「肝惡性腫瘤破裂出血」。醫師指出，肝癌破裂屬於極為嚴重的併發症，發病急、進展快，短時間內就可能因失血性休克危及生命。

術後李奶奶生命徵象逐漸穩定，腹痛明顯緩解，後續檢查顯示腫瘤出血已完全控制，治療效果良好。院方也提醒，慢性肝炎、肝硬化等高風險族群應定期接受檢查，建議每半年進行肝臟超音波與甲胎蛋白檢測，以利早期發現病變。

此外，醫師也表示，這類患者在運動時應特別注意強度與時間控制，廣場舞等活動應選擇節奏較緩和的音樂，每次運動以30至60分鐘為宜，避免劇烈或長時間運動。

醫師強調，運動前應充分暖身，運動後注意保暖，若出現腹痛、頭暈或心跳異常等不適，應立即停止並就醫。運動強度也可透過心率監測進行調整，控制在個人最大心率的60%至80%之間，必要時諮詢專業醫師或運動醫學專家，以確保安全。

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