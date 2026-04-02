保健品「澳洲優思益」地址是汽修廠　涉產地造假！代言明星全退費

記者任以芳／綜合報導

大陸知名保養品牌「澳洲優思益（USEE）」爆發嚴重誠信危機。大陸官媒《央視》於昨1日披露，該品牌長期標榜的澳洲背景純屬虛構，位於墨爾本的地址竟然是一家「汽車修理廠」，產品實為大陸國內代工。消息曝光後引發輿論譁然，品牌方當晚緊急發布聲明下架所有商品並暫停銷售，曾經代言明星章小蕙、李若彤立刻發出退貨、退款聲明，果斷處理。

曾在大陸抖音、天貓銷量第一的葉黃素知名品牌「澳洲優思益」(YouthIt) 曾是電商熱銷的保健品牌，原產地標稱為澳洲，打著進口品牌銷售形象，如今大翻車。

▲ 澳洲優思益產地造假被央視踢爆 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《央視》昨1日發布的調查報導，踢爆該公司宣稱的「海外產地」與「品牌背景」存在嚴重造假。調查團隊實際前往品牌宣稱位於墨爾本的工廠地址，發現該處並非生技實驗室或自動化產線，而是一家環境簡陋的汽車修理廠。

報導指出，優思益產品實質上是國內工廠代工生產後，再透過行銷包裝冠上「澳洲進口」的名號，藉此抬高售價。

綜合陸媒報導，隨著造假事實曝光，多名曾為優思益帶貨的明星與博主紛紛陷入輿論風暴。由於該品牌曾由李若彤、章小蕙等明星強力推薦，並在「與輝同行」直播間創下破千萬元銷量（單位：人民幣，同下），目前引發大規模代言翻車潮。

名媛章小蕙1日透過「玫瑰是玫瑰」帳號發布道歉聲明，表示將在15個工作日內，針對全渠道下單用戶提供「先行賠付」，並於訂單核實後的7個工作日內完成退款。

影星李若彤透過「彤享會」致歉，直言品牌方尚未給出切實處理方案。為保障消費者權益，宣布即刻啟動「先行售後機制」，凡是在其直播間或櫥窗購買的優思益產品，無論是否拆封、購買日期為何，只要聯繫助理，當天即刻辦理全額退款。

曾經合作代言的大陸男明星曾舜晞也被波及，該工作室今2日緊急發聲明，「我方與該品牌於2024年6月開始短期合作，並已於2024年底終止。此後，我方未與該品牌開展任何形式的後續合作。與該品牌短期合作期間，我方已在能力範圍內盡職履行審查義務。」

曾舜晰工作室強調，通過此次事件，我方意識到在品牌背景的持續追蹤和公眾溝通等方面，我方仍有提升空間。事件第一時間，已立即委託律師全面複查合作文件與流程，並嚴格排查品牌方原始資質證明的真實性與合規性。

相較於明星章小蕙、李若彤、曾舜晰果斷處理，曾創下1000萬至2500萬元銷售額、售出約7.5萬至10萬單的「與輝同行」直播間，至今態度較為保守，客服僅表示已收到反饋並重點關注，尚未提出具體的退款方案。

▲偽造產地、虛構背景，「澳洲優思益」遭多部門立案調查 。（圖／翻攝 央視）

此案已引起大陸官方高度重視。大陸國務院食安辦、市場監管總局、海關總署已組成聯合調查組，針對涉事地的市場監管部門與海關開展調查核實。特別是在杭州地區，市場監管部門已對負責該品牌行銷的「杭州索象營銷策劃有限公司」展開調查，調取相關資金往來與服務契約。

目前，市場監管部門已正式對優思益涉嫌廣告違法行為立案調查。除了品牌主體，涉及宣傳的「杭州社淘電子商務有限公司」及「杭州愛德思達傳媒科技有限公司」也因涉嫌廣告違法同步被立案。

優思益1日也發佈聲明稱，公司對此高度重視，第一時間針對報導提及的相關內容開展自查自糾，下架全部相關商品，並暫停所有對外銷售渠道。優思益表述，全力配合各項調查工作，已完整、全面地提交了所有相關資料。