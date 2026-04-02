川普放話2至3周內猛攻伊朗　陸外交部：軍事手段無法解決根本問題

記者任以芳／綜合報導

針對美國總統川普聲稱將在未來兩到三周內對伊朗發動猛烈打擊，大陸外交部發言人毛寧今（2）日表示，軍事手段無法從根本上解決問題，衝突升級亦不符合任何一方利益。另外，針對川普鼓勵盟友去搶石油，毛寧則指出，「荷莫茲海峽通航受阻的根源是美國和以色列對伊朗的非法軍事行動。只有停火止戰，實現海灣地區的和平穩定。」

▲中國外交部發言人毛寧表態，中方促美伊停火止戰，批川普「鼓勵搶油」罔顧航道安全。（圖／CFP）

中外交部今2日舉行例行記者會，有媒體問及，「美國總統川普稱將在未來兩到三周內猛烈打擊伊朗一事提問，請問中方對此有何評論？」

毛寧表示，「軍事手段無法從根本上解決問題，衝突升級也不符合任何一方的利益。」

毛寧指出，我們再次敦促當事方立即停止軍事行動，儘快啟動和談進程，通過對話談判解決問題。各方應共同努力，避免局勢進一步惡化，對世界經濟和全球能源安全造成更嚴重的衝擊。

另外，有記者就美國總統川普鼓動一些國家直接去荷莫茲海峽『搶石油』一事提問，請問中方對此有何評論？」

毛寧指出，荷莫茲海峽通航受阻的根源是美國和以色列對伊朗的非法軍事行動。只有停火止戰，實現海灣地區的和平穩定，才能從根本上維護國際航道的安全暢通。

毛寧表示，各方應當共同努力推動局勢降溫，防止地區局勢動盪，對全球經濟和能源安全造成更大的影響。中方將繼續同國際社會一道，為緩和當前緊張局勢、維護國際法治與地區穩定發揮建設性作用。

