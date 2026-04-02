柯文哲問「共諜是民進黨多？還陸配多？」　陸委會：比這沒意義

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前被問到陸配徐春鶯的起訴書內容時，反問「被抓的共諜是民進黨的黨工多，還是陸配多？」對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，比這個數字沒意義，關鍵是被滲透後的態度，民進黨是迅速開除黨籍，但有些政黨反控「起訴書是綠營側翼寫出來的」，或把涉案人請回黨部當智庫執行長。

梁文傑2日在例行記者會上提到，比較這個數字沒有什麼意義，所有的政黨都是中共滲透的對象，不管是民進黨也好、國民黨也好、民眾黨也好、新黨也好，中共滲透是不分黨派的，「真正的重點是你在被滲透以後，面對這個事情的態度到底是什麼。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，「今天又出現一個朱政騏的案子，也是民進黨，但民進黨今天迅速把他開除黨籍，撤銷參選人資格。」

梁文傑指出，有些政黨會說「起訴書是綠營側翼寫出來的」，把檢察官說成是綠營側翼，或像柯文哲算到底哪一邊被抓到的比較多，有些政黨甚至把涉案還在審判的人請回中央黨部做智庫執行長，負責撰寫國防預算條文，「這就是每一個政黨，對被滲透的態度。」

梁文傑說，小時候常講「匪諜就在你身邊」，其實當時因為兩岸交流還沒有那麼多，匪諜還不算多，今天的兩岸交流比40年前多太多了，「所以匪諜也多太多了，滲透的管道也多太多了。」

梁文傑認為，這時不要指責哪一個政黨被滲透，大家都有可能被滲透，關鍵是被滲透之後到底是正面的面對，還是指責檢察官辦案有政治立場，跟人家說「到底哪一個政黨比較多」，這都是沒有意義的。