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正品迪士尼玩偶竟只賣139元！　上海警方一查「貨源」全逮捕

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼樂園周邊近期出現大量「低價正版玩偶」，原價300多元（人民幣，下同）的商品竟以30元販售（約台幣139元），引發遊客好奇來源。上海警方調查後發現，背後竟是多個竊盜團夥長期在園區內偷竊再轉賣，形成完整黑色產業鏈。

據《上游新聞》報導，上海市公安局表示，警方已成功搗毀3個專門竊盜玩偶的犯罪團夥，共抓獲28名嫌疑人。案件起於2026年3月初，上海迪士尼樂園保安向浦東公安報案，指出自2025年10月以來，巡查時發現多起遊客離店未付款的異常情況，且被攔下後皆以「忘記付款」為由辯解，引起警覺。

▲警方破獲嫌疑人家中還有多個迪士尼正版玩偶。（圖／翻攝自上游新聞）

▲警方破獲嫌疑人家中，還有多個迪士尼正版玩偶。（圖／翻攝自上游新聞）

園區進一步透過系統比對發現，涉事人員多為年卡用戶，且失竊商品數量與種類異常集中，懷疑並非個別行為，而是有組織的團夥作案，遂報警處理。

警方接獲通報後成立專案小組，透過監視器畫面與數據分析，鎖定以張某某、陳某某、付某某為首的3個犯罪團夥，並掌握其成員結構與作案模式。3月12日凌晨，警方在上海與河南兩地同步展開收網行動，將28名成員全數逮捕，初步查明涉案金額達10萬餘元。

▲。（圖／翻攝自上游新聞）

▲28名嫌疑人已因涉嫌竊盜罪被依法採取刑事強制措施。（圖／翻攝自上游新聞）

經調查，三個團夥頭目彼此熟識，原本在園區周邊從事商品轉賣，但因正常渠道利潤有限，見熱門玩偶價格上漲，遂轉而透過偷竊牟利。他們透過熟人關係吸收成員，分工合作，在園區內偷取商品後，以遠低於市價的30元左右價格，在現場或周邊向遊客兜售，形成「偷竊、運輸、販售」一條龍的犯罪鏈。

目前，28名嫌疑人已因涉嫌竊盜罪被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。警方同時要求園區加強巡查與安防措施，完善商品管理機制，以防類似事件再度發生。

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