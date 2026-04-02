梁文傑喊話鄭麗文：去中山陵提「中華民國」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文即將訪問中國大陸，並可能與中共總書記習近平會面。陸委會2日向鄭麗文喊話，呼籲她到了北京後，要求對方正視中華民國存在的事實、尊重台灣人民的意願，並立刻停止軍機艦擾台。

陸委會副主委、發言人梁文傑也在例行記者會上表示，鄭麗文到了北京應提出台灣的主流民意，大聲要北京正視中華民國存在的事實，「創建中華民國的國民黨主席要去中山陵，不能連中華民國都不敢提。」

梁文傑指出，希望鄭麗文在北京，能大聲說出「台灣的未來，要尊重台灣人民的意願」，他記得馬英九上次到敦煌，就當著宋濤的面說出「主張和平民主統一」，和平就是不使用武力，民主就是尊重台灣人民的意願，「馬英九前總統敢講，希望鄭麗文主席也應該要講。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑希望，鄭麗文能大聲要求中共立刻停止軍機艦擾台，「鄭麗文一直說國防建軍作用不大，要用對話交流來爭取和平，提出這樣的要求應該很基本，敢提出這樣的要求，也才證明對話交流是有作用的。」

另外，陸委會也在新聞稿中提到，中共近年對台施壓脅迫、步步進逼，敵意有增無減，唯一目的就是要消滅我國家主權、達成「一國兩制」的野心，鄭麗文卻無視兩岸情勢愈趨複雜嚴峻，意圖透過阻撓「國防特別預算條例」以換取北京同意其赴陸交流的門票，令多數國人遺憾。

陸委會提醒，鄭麗文應嚴肅看待中共併吞台灣的意圖，及國人支持增加國防預算、防衛台灣的決心，切勿配合陸方預設之政治劇本，淪為中共對台統戰分化之工具。