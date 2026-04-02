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大陸 大陸焦點 特派現場

張雪機車世界奪冠背後的女人　「當年古惑仔看多了，喜歡他義氣」

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲ 大陸本土品牌「張雪機車」連續兩次奪冠，打破歐美日品牌數十年壟斷 。（圖／翻攝 新浪）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土重機品牌「張雪機車」在世界賽道奪冠的消息傳回重慶，無數車友為之沸騰。創辦人張雪與妻子李婷（暱稱星姐）的採訪片段陸續曝光，這對夫妻從初中相戀、輟學修車到聯手創業的細節終於完整呈現。這不僅是一個男人的偏執夢想，更是一個14歲少女賭上人生的愛情故事。李婷大方分享愛上張雪原因，笑說「當年古惑仔看多了，就喜歡他義氣。」

世界超級摩托車錦標賽（WSBK）3月28日在葡萄牙站WorldSSP組別賽事中，法國車手瓦倫丁·德比斯騎乘大陸品牌張雪機車820RR-RS奪冠，領先近4秒，隔日再次登頂，完成二連勝。

大陸自創品牌擊敗杜卡迪（Ducati）、山葉（Yamaha）等傳統勁旅奪冠，40歲創辦人張雪一戰成名。回顧這名來自湖南農村窮小子，一心嚮往獲得職業車隊青睞，當專業車手。可惜加入車隊後受傷，張雪於2013年帶著的2萬元（單位：人民幣，同下）前往重慶打拚，這片全球最密集的機車產業之都，完成從草根黑手到世界冠軍的奇蹟轉型。

▲▼ 張雪妻子、當年拆夥離職信 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲妻子李婷回憶喜歡張雪原因，「眼裡有光」，也可能「當年古惑仔看多了，就喜歡他義氣。」（圖／翻攝 澎湃新聞）

1987年出生於湖南農村的張雪，自幼對摩托車有著近乎瘋狂的痴迷。妻子星姐回憶，張雪曾於日記中連寫5次「太愛太愛車」，甚至直言寧願回家當農民也要當車手。

兩人在2001年初中時期相戀，當時張雪一無所有，被視為不務正業的調皮鬼。那時張雪一無所有，窮得叮噹響，身邊的人都說這小伙子「不務正業」，整天就想著摩托車。可她看他眼裡的光，那個眼神騙不了人，知道他是認真的。

「張雪是我們學校里最調皮的那一個，最討厭的那個，寫作業總打我扯我衣服。」星姐笑著說，「可能古惑仔看多了，覺得他身上還挺講義氣的，重情義，這一點是我比較喜歡他的，就是誰有事都上。」

星姐笑稱，「那時14歲的決定是場豪賭，但我賭的是他眼裡的光永遠不會熄滅。」

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲張雪追逐採訪車100公里，只為了曝光機會，讓車隊看見自己。（圖／翻攝 澎湃新聞）

果然，星姐沒看錯人，2006年張雪為了爭取職業車隊機會，曾冒雨狂追電視台採訪車3小時，騎了100公里，只為了一個專訪曝光機會。當記者問為何如此拼命？他紅著眼眶掏出僅剩300元人民幣的錢包說，「上電視不重要，重要的是讓車隊看見我。我家連幾十塊錢油費都掏不起，只要能進隊，我洗衣服、煮飯都行！」

這份「賴皮」的執著，讓他獲得專訪機會，也如願被浙江阿波羅車隊看見，邀請張雪加入車隊。可惜練車時受傷，未能成為專業職業車手，張雪馬上轉念，發現「中國摩托被國外卡脖子的困境」，必須突破，也為後來的創業埋下伏筆。

時間來到2013年，正月十五已過，張雪還窩在家裡沒出門。星姐隨口一問，「都過了十五了，你咋還不出去？」這一問戳中了男人的自尊心。

張雪心一橫，背著全部身家兩萬塊錢，帶著全部身家2萬元，隻身前往大陸摩托車工業的心臟重慶。數據顯示，當時重慶摩托車產量佔全國總產量的32.07%，這意味著每3輛摩托車就有1輛產自重慶。張雪在重慶摩配市場利用極低成本改裝樣車，並透過論壇獲得摩友50萬元「眾籌」的第一桶金。

▲▼ 張雪妻子、當年拆夥離職信 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 張雪與首次創業團隊分道揚鑣的離職信。（圖／翻攝 澎湃新聞）

隨後，張雪在淘寶開啟電商之路，身兼美工、客服與售後，將店鋪做到類目第一。2017年他參與創立「凱越機車」，卻在2024年3月因理念分歧選擇辭職，寫下「追求星辰大海」的辭職信。同年4月，他在重慶兩江新區成立以自己名字命名的「張雪機車」，直言，「把名字貼在品牌上，就是沒退路才更有勁。」

創業初期資金鏈極度緊繃，張雪甚至需拆借700萬元才勉強穩住團隊。轉機出現在2025年8月，一名投資經理將張雪19歲雨中追車的影片帶進浙創投。這段「少年狂氣」打動了專業團隊。在經過4個月的深度盡調後，投資人發現張雪對機械有著罕見的專業能力，「修過車、當過賽車手，聽聲音就知道問題在哪。」

最終，浙創投決定投入9000萬元。總經理預測該品牌將於2030年前上市，沒想到僅過了兩年，這個新興品牌就在2026年站上世界巔峰。

張雪的成功贏在偏執，贏在妻子的不離不棄，更贏在選對了地方。重慶密集的產業鏈如同一張鋪好的路網，穩穩托住了張雪的每一步。這不僅是一個追夢人的勝利，更是一座「摩托車之都」與偏執職人的雙向奔赴。

▼大陸重機品牌張雪機車及其創辦人張雪，20年後寶劍出鞘，活出自己想要的光芒。（圖／翻攝微博）

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲大陸重機品牌張雪機車及其創辦人張雪。（圖／翻攝微博）

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