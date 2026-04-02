梁文傑：習近平「召見」鄭麗文　把兩岸問題內政化

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於下周訪問中國大陸，並可能在北京與中共總書記習近平會面。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，習近平「召見」鄭麗文的目的，就是要把兩岸問題內政化、內部化，當成「中國人的家務事」，切斷台灣與美國的軍事採購，還有與其他國家的合作。

梁文傑在記者會上提到，鄭麗文當選主席之後再三拜託，現在獲得習近平召見，北京的用意一言以蔽之，就是要把兩岸的問題給內政話，當成「中國人的家務事」來處理，外國不准介入，「這樣的輿論一旦形成，台灣就只能完全任由北京『以大欺小』，包含美國的軍售，日本的『台灣有事』，也就都被排除在外。」

▼中共總書記習近平。（圖／路透社）



梁文傑指出，把兩岸問題內政化、內部化，當成中國人的家事，試圖切斷台灣對美國的軍事採購，和其他國家的合作，就是整個所謂「召見」的目的，鄭習會要的就是這個調子，所以可以看到鄭麗文在記者會上說「全世界都奉行一中政策、反對台獨」，人還沒到北京就開始宣傳這個調子。

此外，陸委會也同步發出新聞稿，呼籲鄭麗文此次赴陸應確實遵守「兩岸人民關係條例」及相關法規，未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，並遵守兩岸交流相關法律規範，也不得違反法律從事合作行為，或傷害國家安全與利益。

陸委會強調，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由雙方政府務實處理，才能真正保障民眾權益福祉，政黨交流不能取代兩岸官方溝通機制。呼籲中共與我民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

