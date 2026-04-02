　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

梁文傑：鄭麗文不敢帶館長赴陸「很正常」

▲▼民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。黃國昌、柯文哲、館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）。

▲「館長」陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）。

記者蔡紹堅／台北報導

「館長」陳之漢近日表示，國民黨主席鄭麗文曾承諾他，有訪問中國大陸就一定會帶上他，但自己這次卻沒在隨團名單內，「換了位置就換了腦袋」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，館長過去曾對習近平講過「一些言論」，鄭麗文主席不敢帶他去很正常。

梁文傑2日主持陸委會例行記者會，被問到「館長」的問題時，他忍不住笑了出來，強調「這是官方記者會，請盡量問重要的問題。」

不過，梁文傑還是做出了回應，他說，以館長過去對習近平講過的「一些言論」，鄭麗文主席不敢帶他去，是很正常的。

梁文傑還說，從前杜月笙曾經自己比喻過自己是「夜壺」，館長現在自己比喻自己是「痰盂」，這些比喻都蠻巧妙的。

梁文傑雖未說明館長講過的「一些言論」為何，但指的應是館長6年前在直播上辱罵習近平及其妻子彭麗媛一事。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

館長3月30日在直播中提到，鄭麗文在競選國民黨主席期間曾上他的節目，親口承諾如果有訪陸，一定會帶館長去，但這次他卻沒有受邀，根本不在隨團名單內。

館長無奈表示，他的直播檔案都還留著，可是在對方的舞台裡，根本沒有館長，所以「政治語言聽聽就好」，鄭麗文「換了位置就換了腦袋」。

館長最後更自比「痰盂」，他感嘆道，「我做的事情，他們沒人做得到！有時候痰盂很髒，你都要放在你家的最深處，但是你沒有痰盂，還真的不行啊！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢
巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

復刻逝者！8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　至今不知愛子車禍亡

深圳「遺囑庫」中青年立囑10年內升至27％　從安排後事轉成規劃人生

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　18年前舊案翻炒博流量

中東戰情加劇！　中駐沙國使館緊提醒：當地石油電力恐成為打擊目標

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

復刻逝者！8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　至今不知愛子車禍亡

深圳「遺囑庫」中青年立囑10年內升至27％　從安排後事轉成規劃人生

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　18年前舊案翻炒博流量

中東戰情加劇！　中駐沙國使館緊提醒：當地石油電力恐成為打擊目標

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

午睡5小時被警告　陸女：便宜沒好貨

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

陸3歲女童遭眼鏡王蛇咬傷「假死」3天　

更多熱門

相關新聞

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

國民黨主席鄭麗文明天（7日）將啟程訪問中國大陸，預計10日與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。不過，在此之前，華爾街日報6日指出，中國採取了不尋常的舉措，在沒有提供任何說明下，將大片近海空域劃設爲保留區，保留空域也沒有設定垂直高度上線，標示為地面到無限高，且時程長達40天，本次發布的警告根過去通知中國軍事演習的警告類似，只是演習通常天數不會這麼長。

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

張榮恭：鄭麗文訪陸「邀請模式比照連胡會」

張榮恭：鄭麗文訪陸「邀請模式比照連胡會」

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

分析／鄭麗文需拿捏鄭習會分寸才能成選戰利多

分析／鄭麗文需拿捏鄭習會分寸才能成選戰利多

關鍵字：

梁文傑館長習近平陸委會陳之漢鄭麗文鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面