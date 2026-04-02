梁文傑：鄭麗文不敢帶館長赴陸「很正常」

▲「館長」陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）。



記者蔡紹堅／台北報導

「館長」陳之漢近日表示，國民黨主席鄭麗文曾承諾他，有訪問中國大陸就一定會帶上他，但自己這次卻沒在隨團名單內，「換了位置就換了腦袋」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，館長過去曾對習近平講過「一些言論」，鄭麗文主席不敢帶他去很正常。

梁文傑2日主持陸委會例行記者會，被問到「館長」的問題時，他忍不住笑了出來，強調「這是官方記者會，請盡量問重要的問題。」

不過，梁文傑還是做出了回應，他說，以館長過去對習近平講過的「一些言論」，鄭麗文主席不敢帶他去，是很正常的。

梁文傑還說，從前杜月笙曾經自己比喻過自己是「夜壺」，館長現在自己比喻自己是「痰盂」，這些比喻都蠻巧妙的。

梁文傑雖未說明館長講過的「一些言論」為何，但指的應是館長6年前在直播上辱罵習近平及其妻子彭麗媛一事。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



館長3月30日在直播中提到，鄭麗文在競選國民黨主席期間曾上他的節目，親口承諾如果有訪陸，一定會帶館長去，但這次他卻沒有受邀，根本不在隨團名單內。

館長無奈表示，他的直播檔案都還留著，可是在對方的舞台裡，根本沒有館長，所以「政治語言聽聽就好」，鄭麗文「換了位置就換了腦袋」。

館長最後更自比「痰盂」，他感嘆道，「我做的事情，他們沒人做得到！有時候痰盂很髒，你都要放在你家的最深處，但是你沒有痰盂，還真的不行啊！」