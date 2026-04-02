陸女子做瑜伽「教練幫舒緩肌肉」　拿「狼牙棒」按摩腿瘀青一年未消

▲何女士腿上的瘀青。（圖／翻攝浙江廣電）

記者魏有德／綜合報導

浙江台州一名何姓女子向陸媒爆料稱，她在2025年初的一堂瑜伽課後，接受教練以「狼牙棒」進行腿部肌肉放鬆後，腿部出現嚴重瘀青，至今逾一年仍未消退，經（2026）年初醫院診斷為色素沉澱。何姓女子要求退費與醫療賠償，但瑜伽教室認為其透過社群及媒體投訴的操作「不正常」，雙方難尋共識，決定訴諸法律討公道。

▲何女士希望向瑜伽教室求償。（圖／翻攝浙江廣電）

《浙江廣電》報導，台州臨海的何女士2025年2月份練完瑜伽後，教練幫她進行了腿部肌肉鬆解，一年多了，腿上還有印記，何女士的小腿上還能看到一條條黑色的印子。何女士：現在都一年了，這邊都還是褪不掉。

何女士表示，她為當地悅爾秀瑜伽會員，2024年10月續費年卡3980元（人民幣，下同），2025年2月22日課後，教練用「狼牙棒」進行腿部放鬆，過程中力道較大，一度因疼痛要求停止，但教練並未立即中止，反而安撫她「再堅持一下」。

▲瑜伽教室認為何女士要求不合理。（圖／翻攝浙江廣電）

何女士控訴，她的大小腿事後出現大片瘀青，久久未能消退，還伴隨著疼痛感，後續就醫被告知為肌肉損傷。直至2026年1月再次檢查，診斷為色素沉澱，可能需透過雷射治療才能改善。

何女士認為，這段期間內曾與業者協商，希望瑜伽教室能負擔醫療費用與會員卡退費等問題，但未獲處理。對此，悅爾秀瑜伽台州區負責人表示，課後放鬆為正常操作，可能因力道或個人體質導致出現痕跡，並稱曾兩次陪同就醫。

▲何女士腿上的瘀青經過一年仍未完全消散。（圖／翻攝浙江廣電）

對於退費要求，該負責人強調，會員事後仍持續上課且卡片已到期，退費不具合理性，整起事件對於責任歸屬仍有爭議，對方若透過社群或媒體提出相關言論與指控，將請律師蒐證並透過法律途徑處理。