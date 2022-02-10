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巴西研究：新冠肺炎中重度患者　出院後易有記憶、精神問題

▲▼美國模型預測，3月中旬疫情趨緩時，恐怕將有5至30萬人死於新冠肺炎。（圖／路透社）

▲全球新冠肺炎確診數，在8日已突破4億人，累計死亡人數超過576萬人，其中有至少50萬人是在去年發現Omicron變種後染疫而亡。（圖／路透社）

文／中央社

巴西聖保羅大學（USP）一項針對425名從中度和重度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中康復的患者進行的研究中發現，他們出院幾個月後出現認知缺失和精神疾患的機率頗高。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，研究人員對這些中重症患者康復出院6至9個月後的評估，超過一半的人（51.1%）在染疫後記憶力下降，另有13.6%出現創傷後壓力症候群（PTSD）。研究顯示，15.5%的參與者確診為焦慮症，其中8.14%是在患病後出現。8%的患者確診為憂鬱症，其中2.5%是在住院後確診。

報導說，聖保羅大學醫學院精神病學研究所住院醫師、研究論文的第一作者達米雅諾（Rodolfo Damiano）表示，這項研究的主要發現之一是在這些患者身上觀察到的認知或精神變化都與病情的嚴重程度不相關；這些變化也與住院期間採用的臨床行為或社會經濟因素（如COVID-19大流行期間失去家人或經濟損失）無關。

這項研究是聖保羅大學醫學院一項更大研究計畫的一部分，包含許多科的這項計畫研究新型冠狀病毒患者的後遺症。

達米雅諾的博士班指導教授費柳（Eurípedes Constantino Miguel Filho）說，他們關注的問題之一是了解新型冠狀病毒及其引起的疾病是否會在中樞神經系統造成長期影響，產生後期表現。

達米雅諾認為，在患者精神狀況與急性期疾病嚴重程度或社會心理因素之間沒有發現明確的相關性，證實與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染相關的後期變化（例如與免疫變化相關的炎症過程、與凝血病相關的血管損傷或病毒存在於大腦中）在這些精神疾患起源中發揮作用的假設。

達米雅諾說，這些患者出現認知喪失、頭痛、嗅覺喪失和其他神經病學的變化等臨床狀況，進一步證明這些精神醫學的變化可能反映新型冠狀病毒在中樞系統中的作用。

參與這項研究的患者必須接受一系列認知測試，以評估記憶力、注意力、語言流利度和時間空間定向感等能力。

研究人員表示，患者認知喪失的情況很常見，例如在一個反應速度的測驗中，參與者的反應時間是平均巴西同年齡者的兩倍，所有年齡層的患者都如此。而且超過一半的參與者主觀描述記憶力下降。

這些患者還接受與精神科醫生的訪談，回答用於診斷憂鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群的標準化問卷，其中32.2%出現「一般精神障礙」，包括憂鬱症狀、焦慮狀態、易怒、疲勞、失眠、記憶力和注意力集中困難。

達米雅諾說，急性感染後精神症狀惡化是常見且可預期的，但沒有其他病毒性疾病像COVID-19那樣有如此大的認知差異和損失。他說，一個可能的解釋是病毒在中樞神經系統造成的影響；這些損失是否可復原，還不清楚。

對於已受到病毒影響的人，達米雅諾建議接種疫苗與接受精神科治療。有證據顯示，體能運動有助於扭轉與嚴重疾病相關的認知變化，同時可在合格的神經心理學家陪伴下進行認知康復訓練。此外，他認為打坐、冥想也有助益。

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