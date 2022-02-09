日翊員工家屬「吃年夜飯2確診」　點點幼兒園「2家長1幼兒」陰轉陽

記者趙于婷／台北報導

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店員工染疫疫情向外擴散。今（9）天中央流行疫情指揮中心再公布新增2名相關確診，為點點幼兒園補習班的2名小學生爸爸和1名學童。另外，桃園日翊物流疫情又多2名家人確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今新增10例本土個案，其中有5例陰轉陽，有2例是日翊物流確診者家屬，為案19029的親戚，同吃年夜飯，被居家隔離，期間有症狀，採檢確診，屬於陰轉陽個案。

而在點點幼兒園補習班方面則有3例陰轉陽，其中2位是父親身分，1位是幼兒園幼童，另一位是確診父親其中一位的女兒。

另外，今境外移入新增26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於去(2021)年11月26日至今(2022)年2月8日。

▲圓山-房仲傳播鏈衍伸幼兒園確診關聯圖。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

▲日翊物流公司確診關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大