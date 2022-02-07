打完折還是買不起！星巴克「1.1萬元」馬克杯　網愣：有人原價就買

▲原價1.1萬的馬克杯限時65折。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克為了紀念已拓展500家店，去年推出了一款巨型「紀念馬克杯」，尺寸比一般馬克杯大了20倍，價格也跟著翻了好幾倍，原價1.1萬元，近日有網友看到分店推出限時優惠價，直呼「有錢人就是這麼平凡樸實⋯聽說有人原價就買了。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，這款500店紀念馬克杯原價1.1萬元，上頭印有500店紀念字樣，由於尺寸大了20倍，要單手拿起來要花點力氣，當時曝光網友都笑說「一天一杯，直接從早清醒到晚」，不過最引發熱議的還是價錢，網友很好奇真的有人會花萬元買杯子嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO日前看到這間分店的500店紀念馬克杯在特價，限時65折，從原價1.1萬變成7150元，即使已經降到萬元以下，不少人還是覺得價格太不親民，但仍有鐵粉剛推出的時候就下單，「聽說有人原價就買了」。

▲一般人還是難以接受這價位。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



網友紛紛留言，「請問店員裝到滿要多少錢」、「比賣咖啡好賺太多了」、「再去一個零我也買不下去…」、「都500店了，就賣500元啦」、「我現在才知道，原來我已經窮到連一個杯子都買不起了」、「杯具」、「這跟蘋果的擦拭布一樣買信仰值的」、「我當時差點就掏錢出來買了！直到我發現是我少看一個零！」