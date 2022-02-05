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今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局今晚（5日）至明晨（6日）針對台中、新竹縣、苗栗等7縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率，整體西半部及東北部低溫普遍約11至14度，花東低溫則在15至16度。降雨部分，基隆北海岸及東北部降雨機率偏高，易有短暫雨，花東及台北有零星降雨，桃園以南則為多雲到晴。

氣象局5日晚間針對7縣市持續發布「低溫特報」，表示今日（5日）至明日清晨（6日）由於大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，包含新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率，呼籲民眾注意保暖及日夜溫差大，農作物及水產養殖業注意寒害。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

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▲明天初六（6日）清晨各地天氣偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11到14度，7縣市可能出現10度低溫。（圖／記者李毓康攝）

氣象局指出，明天初六（6日）清晨各地天氣偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11到14度，其中新竹至雲林、南投有機率出現10度以下氣溫，花東低溫則在15、16度，白天冷氣團稍微減弱，但溫度回升不多，北部及東北部高溫只有15到18度，中南部及花東則有20到24度。

降雨部分，基隆北海岸及東北部降雨機率偏高，仍容易有短暫雨，而花東及大台北地區則偶有零星降雨，桃園以南則為多雲到晴，另外6日西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，台南以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

▲▼冷氣團強襲「7縣市下探10度」！　開工日鋒面報到雨炸全台。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對7縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

下周一初七（7日）上午除了東半部有局部短暫雨外，西半部天氣穩定大多為多雲到晴，直到下午開始鋒面逐漸接近，西半部降雨機率將逐漸提高，周一入夜至周二（8日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區會有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨。

氣象局強調，下周一鋒面抵達之前，北台灣預計會有一段相對溫暖的小空檔，高溫可以來到20、21度左右，不過下周二東北季風增強後，北部及東北部將再度轉涼。

下周三、四（9日、10日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周五、六（11日、12日）東北季風減弱，氣溫稍回升，期間內水氣偏少，僅有處在迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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