開工拜拜8步驟一次看　7重點做到旺翻！紅包還能招財

記者黃翊婷／綜合報導

依據傳統，大多數公司都會選在初五或初六開工，有些老闆還會發「開工紅包」給員工。若想在新的一年發大財，可以將開工紅包放在身上3天，再放進辦公桌的抽屜裡，也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢。此外，紅包袋也先別急著丟，放在辦公桌抽屜內或許也會招來好運哦！

▲開工紅包不能隨便花掉。（示意圖／記者陳俊宏攝）

除了開工紅包之外，開工拜拜到底要準備那些東西、有哪些禁忌需要注意，旺好運楊登嵙老師整理出7大重點供大家參考，詳細如下：

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● 祭拜地點：可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，若平常公司或店內設有神龕的話，可直接於神龕前祭拜。

● 祭拜對象：五路財神、福德正神、地基主。

● 供品：一對蠟燭、三牲、水果（5樣）、甜的湯圓4碗（領受四方之財）、糖果、清茶3杯、酒3杯、發糕5個（象徵招五路之財），在發糕下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發糕也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。

● 特殊供品：房仲業、汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉3種水果，取諧音象徵「早日成交」；另外有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業可以準備「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柑橘」，有「招你來旺吉」的諧音之意。

● 供品禁忌：公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。

▲開工拜拜也有眉角。（示意圖／記者周宸亘攝）



● 祭拜程序：

1、呈上供品。

2、點燃蠟燭。

3、神前獻茶、酒。

4、焚香祈禱。

5、香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金）。

6、將酒繞圈灑在紙灰周圍。

7、燃放鞭炮。

8、發開工紅包。

● 開工祈禱內容（○○處請自行替換成所需資訊）：

弟子○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果（三牲酒禮）及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。

祈求弟子○○年事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。



楊登嵙老師提醒，放完年假後，開工拜拜除了向神明致意之外，也是凝聚公司整體向心力的好機會，藉此讓員工收心，開始全力拚事業，並希望五路財神、福德正神、地基主能眷顧公司全體人員。

● 本文獲得旺好運授權。