台灣排第2！　今年最可能爆「世界大戰」5地區曝

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2022年最可能爆「世界大戰」5地區！台灣排第2

▲美媒爆2022年最有可能爆發戰爭5大地區，台灣列第2位。（圖／路透）

▲美媒爆2022年最有可能爆發戰爭5大地區，台灣列第2位。（圖／路透）

記者張鈜閔／綜合報導

全球局勢動盪，美、中、俄關係近年來逐漸緊張，外媒分析2022年最容易爆「第三次世界大戰」5大地區，包括烏克蘭、台灣、伊朗、朝鮮半島都上榜，其中台灣還被列為「第二危險處」，僅次於烏克蘭。

根據國外《1945》(19fortyfive)網站分析報導，2022年看來比1980後期以來的任何時候都更加危險，最可能爆發戰爭的地點在「烏克蘭」，過去6個月烏克蘭、俄羅斯以及美國之間角力越演越烈，俄羅斯曾公開表示希望永久解決烏克蘭問題，不可能容忍讓美國、北約與烏克蘭達成軍事結盟，很可能會透過軍事行動直接向美國表態。

而第2可能爆發戰爭的地點就在「台灣」，《1945》指出，過去一年來中國大陸對台灣的威脅「已經沸騰」，近來中國的武力有飛躍性的發展，已經成為美國最主要大患，然而兩岸過去40年來建立出了牢固的經濟關係，美國也刻意保持著曖昧不明的態度，用意是想消除台灣獨立的動機，同時不給中國有入侵台灣的藉口，但現在也有不少國會議員認為應該結束這項政策，全力支持台灣的國際地位。

《1945》認為中國可能會發動「閃電戰」讓美國和台灣措手不及，先發制人攻打台灣改變現在美國對台灣的態度，最後逼台灣宣布獨立，讓出兵更加名正言順。

而3到5名最可能爆發戰爭的地方依序則是「伊朗、朝鮮半島以及喜馬拉雅山」，伊朗政局混亂，要是美國在中東的盟友阿拉伯與以色列發動衝突，由於伊朗缺乏大國支持，到時俄羅斯和中國恐怕會介入，導致戰爭升級；朝鮮半島則一直都是世界大戰的熱點，北韓一直到現在都還未完全排除對鄰近國家發動核武攻擊，也讓美國相當頭痛；最後則是中印的衝突地，喜馬拉雅山，過去2年兩國在邊境發生過無數次衝突對抗，雖然兩邊有想化解邊境的緊張局勢，但在領土的基本分歧依然存在。

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