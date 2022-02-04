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美新型「混血無人機」亮相！　可掛16枚地獄火導彈

記者張鈜閔／綜合報導

美國新型「混血無人機」超致命，可掛16枚「地獄火飛彈」，是無人機「死神」的4倍！還擁有短場起降能力，不再需要煩惱跑道長度，還可在航母或兩棲攻擊艦上進行起降，威脅力大增！

根據《The Drive》、《Defense News》報導，美國能源、國防公司通用原子(General Atomics)日前公布開發名為「莫哈維」(Mojave)的新型無人機，這台無人機耗時2年半開發而成，是由陸軍戰鬥機「灰鷹」發展而來，它擁有著「灰鷹」的機身、加大了機翼，達52英尺，以及「勞斯萊斯」450-匹馬力的渦槳發動機。

莫哈維有效負載量達到3,600磅(約1.6公噸)，機翼上可掛16枚地獄火導彈，還能搭載光電/紅外線、合成孔徑雷達/地面移動目標指示器和信號情報系統等。

測試中，莫哈維展示了它能在不到500英尺(約152公尺)的距離起飛降落，而在載重最輕的狀況下能在300-400英尺(91-122公尺)的距離內降落。

通用原子表示，預期莫哈維將會負責「武裝先鋒」類型的任務，還有像是情報收集、監視、偵查等，當然也能應付各種武裝作戰。

▲▼無人機「莫哈維」。（圖／攝自通用原子General Atomics）

▲無人機「莫哈維」。（圖／攝自通用原子General Atomics）

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