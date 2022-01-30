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親子

過年不無聊！十大熱銷桌遊排行榜曝光　互動性高容易製造歡樂

▲▼桌遊,排行榜,親子。（圖／記者楊智雯攝）

▲博客來統計站上的10大熱銷桌遊排行榜，讓你和小孩一起在家不無聊！（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

疫情升溫，過年期間不敢亂跑，可是待在家裡好幾天太無聊怎麼辦？博客來統計站上的銷售排行榜，整理出前10大熱銷桌遊排行榜，互動性高、容易製造歡樂，可快速增進感情，且規則簡單易懂能縮短研究時間，大人小孩都能輕鬆上手，快來看看有哪些好玩的桌遊，讓你和小孩一起在家不無聊！

▲▼桌遊,排行榜,親子。（圖／業者提供）

▲拿到排行冠軍的桌遊年銷量破千組。（圖／博客來提供，下同）

Top 1《2Plus換言一新FLIP桌上遊戲》

年銷量破千組，是一款溫馨的桌遊，由韓國教育心理學博士Jiyoung Kim 所設計，活用人際溝通分析理論，透過三階段的遊戲階段，達成「自我探索」、「團隊建立」、「深化關係」的心境歷程，可以看到不同的自己並且更認識彼此，富有教育性。

Top2《諾亞方舟Noah’s Ark》

年前創下周銷近3百件，可以讓玩家認識動物以及各種語言的說法，不論男女老少都可以由此遊戲中增長知識，並且提供空間與重量之平衡能力訓練與提昇手部的靈活反應，若全家人陪伴兒童一起玩更可以增進親子關係。

Top3《MATTEL（紅）UNO遊戲卡》

擄獲各年齡層的桌遊，年年暢銷，屬於家庭必備經典牌卡，長假期間解悶好幫手。適合2至10人一起遊玩，有數字牌、阻擋牌、反轉牌等不同功能，看誰先把手牌全數打出去。

▲▼桌遊,排行榜,親子。（圖／業者提供）

▲《3D戰略桌遊圈圈疊叉叉ooxx》拿下熱銷第4名，適合8～100歲都好玩的3D戰略桌遊。

Top4《3D戰略桌遊圈圈疊叉叉ooxx》

衝上2022年1月熱銷冠軍。耶魯大學格賽爾兒童發展研究顯示，8歲的孩子是熱衷思考思維的一年，這款桌遊獲得由美國 Learning 雜誌社主辦、教師參與評選的教師選擇獎 （Teacher’s Choice Award, TCA），以及與創意兒童雜誌的年度最佳遊戲獎，適合 8～100歲都好玩的3D戰略桌遊。

Top5《2Plus字字轉機》

你曾有過想到某個事物，卻一時答不上到底是什麼的經驗嗎？一款隨機對手、隨機題目的快答遊戲，考驗你的圖案識別能力、反應力，以及創造表達能力，看看誰能夠最快說出答案，成為天下第一嘴遁王！

Top6《2Plus 火柴會說話-Family 桌上遊戲》

榮獲2017數理資優門薩獎精選，利用聯想力猜中別人的謎題，並發揮創意讓其他人猜中自己的謎題，自帶全新背景與更多道謎題，火柴人將帶來更多「無法言喻」的歡笑。

Top7《大富翁 新磁石跳棋 (大)》

月銷量破百組，經典跳棋遊戲，喚起大小朋友的記憶，恰到好處的磁吸，讓棋子不會東倒西歪。

Top8《【以色列KODKOD】拉密數字磚塊牌（特別版）桌遊》

屬於數字邏輯遊戲，規則簡單，能夠訓練邏輯思考，短時間內做出有利判斷，相當適合用來取代麻將、一家同樂的桌遊，沒有年齡語言限制，以數字作組合與分解重組，觸發思考的動力，只要懂數字及順序，2人即可玩，入門門檻低，提升孩子對順序、邏輯、注意力，獲得媽媽們一致推薦，後市可期。

▲▼桌遊,排行榜,親子。（圖／業者提供）

▲《KOSMOS髒小豬》適合多人共玩。

Top9《KOSMOS髒小豬》

適合多人共玩的策略遊戲，玩家要在遊戲中將自己以及其他人的小豬都洗乾淨，在遊戲中培養因果關係推理與邏輯思考能力，增進觀察力與專注力。

Top10《溫美玉ㄅㄆㄇ注音學習套組》

將注音拼讀變成桌遊遊戲，讓孩子在遊戲中漸漸學會，屬於寓教於樂的桌遊。

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