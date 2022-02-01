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小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

▲▼被劈腿男生特徵。（圖／Unsplash）

▲王姓小三和正宮示威不成，竟以人夫的名義開設臉書帳號，並在帳號上狂放2人劈腿鐵證。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）

記者林冠吟／彰化報導

詹姓女子和其蕭姓丈夫2人在2000年結婚，原家庭關係美滿，不料2019年蕭男卻外遇王姓小三，2人遊遍中南部一帶並發生關係，還互傳曖昧訊息。2021年2月，王女意圖和正宮示威，將和蕭男2人的親密合照寄給詹女，曝光蕭男外遇事實。事後，蕭男向詹女認錯，熟料心有不甘的王女，竟以蕭男的名義創辦臉書帳號，在上面放滿2人的外遇鐵證，廣加好友，意圖公布不倫戀，讓詹女和蕭男氣炸，怒對王女提告。彰化地院審理後，判王女需賠償夫妻倆16萬和8萬元。

詹姓女子2000年和蕭姓男子結為連理，婚後2人育有2子女，原婚姻生活美滿，不料蕭男卻在2019年時外遇王姓小三，2人不但遊遍中南部地區，更藉此發生關係，互傳親密照和曖昧訊息，原以為這段不倫戀能瞞天過海，不料王女疑似想和正宮示威，竟在2021年2月間，主動將和蕭男2人的曖昧訊息與親密合照傳給詹女，主動曝光不倫戀。詹女發現丈夫外遇後氣炸，怒和蕭男談判，事後蕭男主動認錯，並向詹女承諾願意切斷不倫戀，回歸家庭。

熟料，心有不甘的王女竟私自以蕭男的名義創辦臉書帳號，在個人頭像上等公開訊息上，均放置2人的親密照片，並且不斷將2人外遇秘戀證據全數Po上網，同時廣加夫妻倆的好友，以此散佈不倫戀情，讓夫妻倆氣炸。事後，詹女怒對王女求償100萬元；蕭男則在對王女求償20萬元．

庭審時，王女向法官哭訴，蕭男利用出差的機會多次向她示好，她也曾表示拒絕，她無心介入蕭男家庭，但蕭男卻主動追求她，她因此事後也有出現割腕等自殘行為，更因蕭男導致她憂鬱恐慌復發，主張蕭男才是整件事情中須負起最大賠償責任的人，更質疑為何男人可以一再外遇？事後再對第三者求償然後回歸家庭，更因此變得更加富裕。

至於以蕭男的名義創辦臉書帳號，王女則解釋，創辦該臉書帳號只是為了要紀念她和蕭男之間的情感，且蕭男亦有同意她創辦，何況她只在該帳號上抒發情感，並為書寫任何破壞蕭男名譽之事。

不過彰化地院審理後指出，王女未經蕭男同意即創辦該帳號，蕭男怒向王女求償20萬時，還向法官表示「他為有配偶之人」，因此不採信王女的辯詞，判王女需賠償蕭男8萬元為適當；另正宮對王女提告求償100萬元部分，彰化地院審酌王女和蕭男2人對話後，認為王女侵害正宮配偶權事實明確，判王女需賠償正宮16萬元為適當，合計王女需賠償夫妻倆共24萬元。

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