▲農曆新年來臨。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

農曆新年又將來臨，與家人歡喜團圓的同時仍有不少禁忌需要注意，若不小心觸犯當心會衰一整年。《Skyscanner》就整理出8項過年禁忌，快點筆記下來，一起迎接幸福的新虎年！

8項過年禁忌整理為以下：

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1.不動刀剪針線

刀、剪等物品都被視為利器，據說如果在大年初一使用此類器具，新的一年會容易發生皮肉傷的意外，另外如果是使用指甲剪，坊間也流傳會有「剪斷財路」的說法，還是小心為妙。

2.避免打破東西

打破東西就象徵「破財」，所以記得在過年前把所有易碎的物品、器皿都擺放妥當。如果真的不小心打破了，就趕緊唸「歲歲平安」這句吉祥話。

▲大年初一的早上最好避免洗澡、洗頭。（示意圖／達志影像）



3.不能早上洗澡、洗頭



「大年初一的早上最好能夠避免洗澡、洗頭」！因為據說在這天如果洗澡或洗頭可能會將一年的財運都洗掉，所以最好在除夕夜就能夠洗好澡，也象徵「去除霉運」。

4.不要掃地

年節期間不要掃地，因為這象徵將錢財掃出門。但如果灰塵已到無法容忍的程度，記得「從門往內掃」，象徵把財富留在家裡。垃圾集中包好，初五之後再一起丟掉。

5.避免看醫生、吃藥

年節就在看醫生吞藥，新的一年身體健康可能較容易出狀況。但是若遇緊急狀況還是建議要去看醫生要緊，另外現代很多人天天都會服用慢性病藥物，只能說這個禁忌盡量能夠避免就避免了。

▲新年發紅包，數字一定要是雙數。（資料照／記者林懿捷攝）



6.紅包送禮不能是單數

俗話說「好事成雙」，過年紅包錢的數字一定要是雙數，例如3600、2000或是2600，切記不用包到4這個數字（諧音死），另外就算送禮也盡量要雙數。

7.不能罵人與說不吉利的話

這段時間如果爸媽生氣罵小孩，表示新的一年小孩也會持續挨罵，所以如果家中孩子沒有犯到大錯，建議爸媽都要忍住。不吉利的話諸如「死」字，在過年期間就是極大的禁忌。

8.欠錢不欠過年

新的一年代表一個嶄新開始，期望能夠告別舊年所有的壞事，如果有欠別人錢，最好能夠在年前還清，讓自己能夠「無債一身輕」往新年持續前進。