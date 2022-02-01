力拼中國！　美製作兩款「秘密無人戰機」

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力拼中國！美製作兩款秘密無人戰機　「空中博格」試飛成功

記者張鈜閔／綜合報導

美國預估2023年要製作兩款「機密新無人機」，預計將與F-22、F-35或轟炸機搭配搶占空中優勢，讓AI系統替代真人去執行較危險的任務。

根據《Politico》以及《The Drive》報導，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）指出，將會在2023年度國防預算案中加入兩款機密新無人機計畫，但並未透露更多細節，僅表示這兩款無人戰機會和戰機、轟炸機搭配，可能搭配對象會是NGAD戰機、F-22、F-35或是B-21轟炸機。

分析指出，肯德爾說的其中一款無人機可能會是「空中博格」（Skyborg），或是其衍生計畫，「空中博格」在去年5月的試飛中取得巨大成功，預計美國空軍將會加速投入「忠誠僚機計畫」，目的是要讓裝有AI系統的無人機和載人搭配，負責從事一些對於真人而言較為危險的任務。

空中博格是種人工智慧（AI）系統，該AI不但能自行控制無人機，還能進一步協助飛行員作戰，美國空軍預計將其用在協助有人戰機執行任務，並擔任「忠誠僚機」（Loyal Wingman）。

美國空軍去年4月29日於佛州的汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）進行該次試飛行動，一架搭載空中博格系統的戰術無人飛行器，耗時2小時10分鐘，完成一系列的飛行測試，包括展示基本飛行能力、接收並回應導航命令、在操作人員擬定的空域範圍內活動，以及在飛機性能限制下展示機動性等。

▲▼美國空軍開發名為「空中博格」的無人機。（圖／攝自AFRL官網）

▲美國空軍開發名為「空中博格」的無人機。（圖／翻攝自AFRL官網）

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