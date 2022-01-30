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台中房客「恐怖狂刺」孕婦10多刀！他看到血清醒：聽到有人說殺

▲▼懷孕5月的詹女遭劉男持利剪狂刺10多刀，滿地鮮血。（圖／資料照）

▲懷孕5月的詹女遭劉男持利剪狂刺10多刀，滿地鮮血。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇、白珈陽／台中報導

台中一名從事大樓物流管理的詹姓女子，到劉姓男房客的屋內協助廁所漏水問題，竟被對方以剪刀瘋狂刺頸、胸、臉部10多下，直到她哭喊「我已懷孕5周」，劉男才停手，而劉男事後竟說「當下腦中浮現殺、殺、殺的念頭」。一審依殺人未遂罪判劉男8年6月徒刑，劉不滿上訴；二審法官認定劉男上訴無理由駁回，全案仍可上訴。

判決書指出，28歲的劉男與女友承租台中東區某大樓內，2020年9月18日因租屋處的浴室蓮蓬頭漏水，請求樓物業管理公司人員詹姓女子協助。沒想到，詹女檢查完漏水情況，剛走出浴室就被劉男勒住頸部、拖行到客廳。

劉男用衣物摀住詹女的口鼻，並用裁縫剪刀猛刺對方的頸部、臉部、手部、胸部等部位10多下，直到詹女哭喊「腹中已懷胎5周」，劉男才停手，並逃向1樓。所幸鄰居聽到求救聲立刻報警，詹女送醫後生命危險。

劉男經女友勸說，自行至清水警分局沙鹿分駐所投案；他供稱，「檢查完水龍頭後，腦海一片空白，浮現殺、殺、殺的念頭，有人跟他說『殺』，事後發現很多血才驚嚇過來，聽到詹女說懷孕，才清醒過來，此時才意識到其持剪刀刺傷詹女」。

一審法官認為，劉男投案前就已被警方以監視器鎖定，員警早於劉男投案前就有確切根據合理懷疑劉男是兇嫌的身份，因此不符合刑法自首要件；另外，劉男犯後可用手機APP叫計程車，到達熟悉處自行要求下車，換掉血污的衣物2次、與女友的對話中表達自己殺人、難以解決等，可見沒有任何精神障礙或其他心智缺陷，致辨識能力達到顯著降低的程度或完全喪失的狀況，因此判其8年6月徒刑，而劉男不滿上訴。

二審法官表示，劉男與詹女並無仇恨怨隙，卻誘騙小如至房間，無故刺傷對方，且手段兇狠造成詹女極大恐懼、身心均受創，犯後仍未與被害人達成和解，因此認定他上訴無理由，予以判刑。

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