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社會 社會焦點 保障人權

男拒絕酒測收18萬罰單怒提告　堅稱：抽血比吹氣準！遭法官打臉

▲警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲王姓男子拒絕酒測後，遭員警開出一張18萬元的罰單，事後他怒提訴訟強調他沒有拒測，是他要求抽血測但被拒絕。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／苗栗報導

苗栗一名王姓男子今年1月凌晨騎車行經苗栗市區時，遭巡邏員警攔下並要求酒測，卻被王男拒絕，員警事後依法對王男開出一張18萬元的交通罰單，並吊銷其駕照。王男不服，怒提行政訴訟，主張自己並沒有拒絕酒測，只是認為吹氣酒測不準，要求員警實施血液酒測，不過員警到最後都沒有實施，反而還對他開出一張18萬元的罰單，讓他相當不服。苗栗地院審理後，不採信王男的辯詞，駁回王男之訴，判王仍須給付18萬元的拒絕酒測罰單。

王姓男子今年1月騎車行經苗栗市區時，因違規迴轉而遭巡邏員警攔下並要求酒測，不過王男卻拒絕酒測，讓員警認定他拒測，依法開出一張18萬元的拒測罰單，並將王男的駕照吊銷。王男事後收到罰單後相當不滿，主張自己被員警攔下後，員警立即要求他實施酒測，完全沒有先行勸導、告知他拒絕酒測的法律效果，即認定他拒測，就對他開出一張18萬元的罰單。

王男向法官強調，他其實並未拒絕實施酒測，只是因為擔心吹氣酒測容易有誤差或不準，因而多次向員警表示希望以抽血的方式進行酒測，員警表示須報請檢察官同意後才能實施，他也依規定回到派出所等待，但員警最後卻因為公務繁忙，而不願報請檢察官對他實施酒測，後續還為此對他開罰，讓他相當不服，何況他自始至終都未拒絕酒測，只是希望能以準確度較高的抽血方式進行酒測。

▲▼雙北市餐廳有條件開放內用，北市警方開始編排酒測勤務，避免民眾涉險開車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王男向法官主張，他認為吹氣酒測不準，因此才會向警方要求抽血酒測，卻被警方拒絕。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

苗栗地院勘驗員警密錄器後指出，當事員警在製單舉發王男前，已多次詢問王男是否要拒絕酒測，而王男均明確表示拒測，且員警也依規定告知王男拒測酒測所需面對的法律效果，但王男仍堅持拒測。法官指出，依據法律規定，拒測酒測除駕駛人親口表明拒測外，若駕駛人雖未明確表示拒測，但卻刻意消極推諉拖延接受測試的時間，進而使體內酒精濃度得以因時間經過而降低，藉以規避處罰者，亦屬拒測。

法官審酌員警多次與王男強調，「拒測直接罰18萬」、「好我跟你講拒測權利」、「我再跟你講一次拒測罰18萬」等語，期間王男先是以其妻在醫院工作，要求員警將他載往老婆所工作的醫院抽血進行酒測，後續卻又改稱「拒測」、「拒測我就不用抽血啦」，並對在場女警大聲咆哮，最後還是被女警噴辣椒水制服，才乖乖被帶回警局。

而王男被帶回警局後仍持續與員警爭執，不斷大聲咆哮「為什麼我要做酒測」、「我今天沒有違規」、「我沒有要做酒測」、「我要請我律師」，更怒批女警因對他噴辣椒水，導致其無法做身體平衡，大鬧派出所至少30分鐘，認定王男有拖延酒測之明確事實，且當事員警已清楚向王男勸導，並完整告知拒測酒測所需承受的法律效果，不採信王男的貶詞，駁回王男之訴，判王男仍需繳納18萬元的罰單。

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