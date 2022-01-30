虎年4生肖當心小人！　恐被親信設局詐財、閨蜜破壞感情

▲虎年4生肖升職之路恐怕受小人阻礙。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）



記者崔子柔／綜合報導

2021年在疫情的籠罩下，許多人的生活受到負面影響，2022年大家都希望有個好的開始，不過歪歪樂星座運勢分享，今年有4個生肖要特別注意，可能會有不少小人纏身，恐怕影響到事業發展，導致財路不順。

一、屬虎人

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屬虎者剛好碰上本命年，體質本就十分特殊，不但有的時候特別倒霉，還會有許多小人陷害，尤其今年在事業方面的運勢特別差。

屬虎人本身肯努力也肯奮鬥，再加上頭腦聰明，所以升職加薪的腳步特別快，不過今年可能因為身旁的人眼紅，進而造謠生事，拖延工作進度導致財路受阻。

二、屬蛇人

今年屬蛇者犯刑太歲，可能因為工作因素或朋友介紹，身邊增加不少陌生人，總之只要是新認識的對象都應避免太信任對方，免得遭人在背後說三道四、挑撥離間。

▲屬蛇人應避免輕易信任新認識的對象。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



三、屬龍人

屬龍者今年命犯沖太歲，財運會受到極大影響，身邊也有小人覬覦自己的財產，甚至可能遭設局，替小人擔保後遭背叛。

因此屬龍者今年應特別注意身邊的人，且千萬不要替任何人做保，否則有賠盡家產的風險。

四、屬牛人

今年屬牛人命犯破太歲，感情會受到小人影響，這個小人還可能是身邊的哥們、閨蜜，就算過去的感情再好，也可能引起對方的忌妒心，甚至直接「挖洞讓你跳」，所以一定要做好防範，掏心掏肺可能反被對方吃得死死。